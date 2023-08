Nieuw: Luchtkussenpark in Aalsmeer

Aalsmeer – Aalsmeer heeft er een nieuwe attractie voor kinderen, jongeren en volwassenen bij. De attractie Bounce Valley is geopend in het pand aan de Beethovenlaan (FunMania Aalsmeer). De keten Bounce Valley heeft zich hier gevestigd met een indoor luchtkussenpark van ruim 2.000 vierkante meter voor zowel volwassenen als kinderen. Het is de negende vestiging van het bedrijf dat sinds 2020 bestaat en het concept van luchtkussenparken vanuit het buitenland naar Nederland haalde.

Verschillende attracties

Een luchtkussenpark bestaat uit een gigantisch aaneengeschakeld luchtkussen vol met verschillende attracties elementen, zoals een ‘Ninja Run’, ‘Wipe Out’ en ‘Bootcamp’. In totaal bestaat Bounce Valley Aalsmeer uit 15 onderdelen, allemaal geïntegreerd in één luchtkussen. Volgens Micha Reij van Bounce Valley oogt het geheel erg indrukwekkend; “Zeker in combinatie met de vrolijke en opzwepende huisstijl en de uitgebreide lichtinstallatie ontstaat het typische Bounce Valley-sfeertje”. En wat is dat dan? “Een setting waar je je gewoon waanzinnig actief kunt uitleven, een plek om echt even samen de waan van de dag of week te breken.”

Alle leeftijden

Volgens de eigenaar van de vestiging, Wim Teunissen, is Bounce Valley geschikt voor alle leeftijden. “Leeftijd is slechts een getal; wij zorgen er namelijk voor dat jouw dag eruit springt, hoe oud of jong je ook bent. We zien in de andere vestigingen dat we een breed publiek aantrekken. Natuurlijk zijn er kinderfeestjes, maar ook gezinsuitjes waarbij het hele gezin inclusief ouders meespringen zien wij dagelijks.”

Nu geopend

De opening was op zaterdag 19 augustus. Meer informatie is te vinden op www.bouncevalley.nl, Facebook, Instagram en TikTok.