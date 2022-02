Nieuw: Kunstmuseum in Kudelstaart

Kudelstaart – In Kudelstaart is een uniek museum geopend met hedendaagse kunst gemaakt door de kleuterleerlingen van OBS Kudelstaart dalton. De afgelopen periode was het thema ‘Museum’ en dat is bij uitstek geschikt om ook echt naar het museum te gaan! De kleuters hebben dan ook een kijkje genomen in het prachtige Cobramuseum afgelopen donderdag.

De kinderen raakten nog meer geïnspireerd en gingen op school direct weer aan de slag met het creëren van de prachtigste dingen. Naast de kunstwerken van Van Gogh, een stilleven, werd nu ook een echte Mondriaan gemaakt. Het unieke museum in Kudelstaart breidt zijn collectie op deze manier steeds verder uit. Volgende week, tijdens de voorjaarsvakantie, kunnen de kunstwerken bewonderd worden. Ze worden achter glas in de school tentoongesteld. De toegang is gratis. Omdat het een buitenactiviteit is, met doorstroom, hoeft er ook niet gereserveerd te worden. Het adres is Zonnedauwlaan 65 in Kudelstaart.