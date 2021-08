Nieuw: Kunstkast van zussen Betty en Netty

Aalsmeer – Opnieuw hebben de zussen Betty en Netty een kunstkast in de fortbocht geschilderd. De kast ‘Wish and Memory’ van 2019 was goed gelukt. De buren reageerden zeer positief op het voornemen van de zussen om opnieuw een kunstwerk te maken.

Dit keer is gekozen voor het thema water. Betty en Netty kozen voor surfers en wild water. Enthousiast gingen ze in juli aan de slag. Het omtoveren tot kunstkast gebeurde in etappes, felle zon en regen waren af en toe de stoorzenders. Door de buren werden de zussen tijdens het schilderen van koffie voorzien.

De kunstkast van Betty en Netty staat bij het hek voor het Fort Kudelstaart. Ga hem kijken en vergeet niet ook de achterkant te bewonderen. Zeker de moeite waard!

Kijk voor meer informatie over kunstkasten in Aalsmeer op www.kunstkast.com.