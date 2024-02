Nieuw insectenhotel voor Boerenvreugd

Aalsmeer – “Wij zijn helemaal niet blij met Henk. De storm heeft ons mooie, grote en unieke insectenhotel omver geblazen”, zo deelden de boeren en boerinnen van Boerenvreugd op 3 januari mede. Het stormachtige begin van 2024 was een flinke domper voor de kinderboerderij, het hotel was door Henk veranderd in een puinhoop en repareren was niet meer mogelijk. Het hotel werd goed bewoond door metselbijen, lieveheersbeestjes en andere kriebelbeestjes en ook een koolmeespaartje behoorde tot de vaste hotelgasten.

Lang hoefde niet getreurd te worden door de vrijwilligers, bezoekers en gebruikers, want een kleine week later kwam er goed nieuws. Een groep studenten van de opleiding Hovenier bij Yuverta boden aan het insectenhotel te herbouwen. Er is zorgvuldig gewerkt aan dit project en het resultaat werd afgelopen dinsdag onthuld. In de middag kwamen de studenten vol trots het nieuwe insectenhotel afleveren bij de kinderboerderij in de Hornmeer. In een aantal onderdelen werd het hotel naar de locatie bij de vijver gebracht en vervolgens ter plaatse opgebouwd en vast geschroefd met als finishing touch het dak er op.

Het hotel heeft diverse kamers voor allerlei soorten bijen en andere kriebelbeestjes. De boeren en boerinnen van Boerenvreugd zijn heel blij met het resultaat én met de groep jongeren die zich hebben ingezet voor de kinderboerderij. De bouwers mogen trots zijn op zichzelf: Boerenvreugd heeft weer een luxe insectenhotel wat hopelijk nog vele jaren meegaat en waar flink gebruik van gemaakt gaat worden. De tam-tam onder de insecten kan aan: “In Aalsmeer is een heel mooi en ruim hotel voor ons geopend.”