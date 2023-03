Nieuw: Inloopspreekuur IWOON in Aalsmeer

Aalsmeer – De gemeente presenteert een nieuwe dienst voor inwoners van Aalsmeer: IWOON. Tijdens dit wekelijkse inloopspreekuur wordt gratis informatie, advies en ondersteuning gegeven over huren en wonen.

Bij het inloopspreekuur kunnen inwoners terecht met vragen over huurcontracten, achterstallig onderhoud, huurprijs en huurverhoging, servicekosten, renovatie, energiebesparing en onder andere vragen over WoningNet.

Het inloopspreekuur is elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1. Voor meer informatie kan gegeken worden op www.wooninfo.nl, bel 020-5230130 of mail naar: zuid@wooninfo.nl.