Nieuw in Uithoorn: Stoelyoga￼

Uithoorn – Vanaf woensdag 29 november gaat Anita starten met stoelyoga en dansante lessen. De eerste les is een gratis proefles en zal plaatsvinden in de Balletzaal in Uithoorn 16:00 – 17:00 aan Hugo de grootlaan 1 in Uithoorn. Anita is oefentherapeut Mensendieck en een geoefende yogi en heeft dit jaar de docententraining tot stoelyoga docent gevolgd.

Wat is stoelyoga? Stoelyoga is geschikt voor alle leeftijden en voor mensen die om een of andere reden niet op de yogamat kunnen staan. Er worden milde yoga oefeningen gegeven op een stoel. De yoga oefeningen zijn gericht op bewegen en ontspannen. De oefeningen zijn goed om de houding te verbeteren, soepel te blijven en spieren sterk te houden. Ervaring met yoga is niet nodig. De lessen zijn op instapniveau. We beëindigen de les met een prettige eindontspanning en na afloop drinken we nog een kopje thee. Tijdens de les is het fijn om soepel zittende kleding te dragen, zodat u gemakkelijk kunt bewegen.

Sinds 2020 heeft Anita de opleiding Dansante fysiotherapie gevolgd. Zij geeft al 10 jaar les in hoopdance (dansen met een hoelahoep) en dansante hielp haar om haar danstechnieken nog meer te verbeteren. Dans is haar grote passie.

Wat is dansante? Dansante is een prettige beweegles, waarbij we afwisselen tussen grondoefeningen en bewegen door de ruimte. Leer verbindingen te maken tussen onder- en bovenlichaam door middel van ademondersteuning vanuit de bewegingsanalyse van het Laban/Bartenieff systeem. Onder begeleiding van verschillende soorten muziek gaan we allerlei oefeningen doen en bewegen door de ruimte. We werken aan coördinatie, lichaamsbewustzijn, kracht, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen, expressie en ontspanning. Het belangrijkste doel is plezier in bewegen! Je leert geen specifieke dans, maar heerlijk vrij bewegen vanuit ontspanning. Je leert dansen vanuit je hart en je buik in plaats vanuit je hoofd.

Aanmelden via: info@mensendieck-uithoorn.nl of 06-20812304.