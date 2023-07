Nieuw in Aalsmeer: De Westeinderpas

Aalsmeer – Sinds 19 juli heeft de gemeente Aalsmeer een eigen cadeaukaart om lokale ondernemers te steunen. De Westeinderpas is online en bij diverse verkooppunten verkrijgbaar. Ontvangers kunnen deze lokale cadeaukaart bij de introductie op 75 plekken in de gemeente inwisselen.

Mensen kopen steeds meer online. Daardoor verdwijnt er veel geld uit de regio. In Aalsmeer gaat het jaarlijks om meer dan 6 miljoen. Met het motto ‘behoud wat je hebt’, naar de spreuk ‘Retine quod habes’ in het gemeentewapen van Aalsmeer, stimuleert de Westeinderpas mensen om hun geld lokaal te besteden. Zo is de cadeaukaart niet alleen leuk om te krijgen, maar ook goed voor de lokale ondernemers die zorgen voor een gezellige, gevarieerde en levendige buurt.

Lokaal initiatief

De Westeinderpas is een initiatief van Groupcard. Deze Aalsmeerse onderneming verzorgt in meer dan 25 Nederlandse gemeenten een lokale cadeaukaart. En nu dus ook in hun eigen gemeente. Aalsmeer steunt dit lokale initiatief met een subsidie uit het Stimuleringsfonds Lokale Economie. Daarnaast heeft de gemeente budget beschikbaar gesteld om maar liefst 40.000 euro aan cadeaukaarten uit te delen.

Zomeractie

De Westeinderpas trapt af met een zomeractie en geeft cadeaukaarten ter waarde van 150 euro weg om de lancering te vieren. Ook komt er een loterij waarbij deelnemers kans maken op een Westeinderpas met 20 euro tegoed.

“Ik denk dat het bedrag uit het stimuleringsfonds een mooie opstap kan zijn om deze Westeinderpas tot een succes te maken”, aldus Dirk Box, eigenaar van Total Copy Service en bestuurslid van Aalsmeer Centrum. “Hiermee wordt lokaal kopen gestimuleerd en dat kan ik alleen maar toejuichen. Kopen, beleven en genieten in je eigen dorp.”

Cadeau

Wie een Westeinderpas cadeau wil geven, gaat naar een van de verkooppunten of de website: www.westeinderpas.nl. Kopers kiezen zelf het bedrag. De Westeinderpas is een fysieke pas met een digitale omgeving om het saldo te bekijken. Betalen met de Westeinderpas gaat net zo gemakkelijk als pinnen. Bovendien is de cadeaukaart in delen te besteden.

Kopen, ontdekken en beleven

Al zo’n 75 ondernemers in Aalsmeer en Kudelstaart zijn enthousiast over hun deelname aan de Westeinderpas. Dat levert een ruim en breed assortiment op: van de lokale bakker, kaasboer en vishandel tot restaurants, kappers en kledingwinkels. Iedereen die een Westeinderpas heeft gekregen, kan van alles kopen, ontdekken en beleven in de gemeente Aalsmeer.

Ga voor de volledige lijst van deelnemende ondernemers, verkooppunten en meer informatie naar www.westeinderpas.nl.