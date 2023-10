Nieuw gemeentewapen voor Uithoorn￼

Uithoorn – Tijdens de gemeenteraadvergadering donderdagavond werd er officieel afscheid genomen van raadslid Ruud Hogenboom en fractievoorzitter Herman Bezuijen, beiden van Gemeentebelangen. Ze werden toegesproken door burgemeester Pieter Heiliegers en er werd ook door andere sprekers terug gekeken op hun politieke loopbaan. Voor de vergadering werd buiten het nieuwe gemeentewapen ‘getoond’. Ruud Hogenboom: Tijdens de verkiezingen in 2022 werd Ruud met voorkeursstemmen gekozen en kwam hij in de raad voor Gemeentebelangen. Vooral zijn maidenspeech, zijn eerste toespraak in de gemeenteraad, was memorabel. Volgens Heiliegers was Ruud een rasechte ondernemer in de politieke arena. Partijgenoot Bezuijen prees hem om zijn daadkracht. Ruud moest helaas om gezondheidsredenen afscheid nemen. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. Zijn plek in de raad is overgenomen door Leonie de Boer.

Lange geschiedenis

Herman Bezuijen had een langere geschiedenis in de raad. Hij werd politiek actief, nadat hij zich had ingezet tegen de bussluis in Meerwijk. Van fractie assistent werd hij lijsttrekker en onder zijn leiding groeide de partij naar acht zetels en werd daarmee de grootste in de gemeenteraad. In die veertien jaar heeft hij veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Tijdens zijn afscheidswoorden vertelde Bezuijen dat de meest bijzondere gebeurtenis voor hem de benoeming van de huidige burgemeester was. “Ik heb hem de ambtsketen omgehangen en dat vond ik een bijzonder voorrecht.” Het overlijden van zijn vrouw Joke en partijgenoot Sjaak Verhaar waren zware tijden. Wethouder Ferry Hoekstra benadrukte wat Herman persoonlijk voor hem heeft betekend. “Jij bent degene die mij hebt binnengehaald en mij gebracht waar ik nu ben.” Er werden grapjes gemaakt over het luiden van de bel, een taak van Herman als plaatsvervangend voorzitter van de raad, bij aanvang van de gemeenteraadvergadering. Petra van Leeuwen en Iris Boor vertelden hoe de fractie gereageerde toen Herman zei dat hij ging verhuizen. “Er heerste totale stilte in kamer 024.” Herman Bezuijen verhuist met zijn nieuwe liefde Gerda naar Hilversum.

Nieuw gemeentewapen

Petra van Leeuwen gaat Herman Bezuijen opvolgen als fractievoorzitter en Rolf Polak wordt de geïnstalleerd als nieuw raadslid voor Gemeentebelangen. Hij ontving bloemen en kreeg als eerste een speldje met het nieuwe gemeentewapen opgespeld. Het nieuwe wapen hangt zichtbaar aan de buitenkant van het gemeentehuis en werd voordat de gemeenteraadvergadering begon officieel met een vingerknip in de schijnwerpers gezet. Het wapen heeft als toevoeging een watergolf die de Amstel symboliseert en een roos die staat voor de Kwakelse sierteelt.