Nieuw Buurthuis Hornmeer geopend

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 4 augustus is onder grote belangstelling het nieuwe buurthuis Hornmeer in gebruik genomen. De buurtvereniging moest haar onderkomen in de Roerdomplaan verlaten vanwege woningbouw-plannen. In de voormalige VVA-kantine aan de Dreef is nieuwe huisvesting gevonden.

De afgelopen maanden is door vrijwilligers hard gewerkt om de oude kantine een opfrisbeurt te geven. Gestart werd met een kleine groep, maar al snel groeide het aantal dat de handen uit de mouwen wilde steken. Het resultaat is een prachtig nieuw buurthuis waar uiteraard weer speelavonden en vergaderingen gehouden zullen gaan worden.

Aan wethouder Robbert-Jan van Duijn de eer om het nieuwe buurthuis officieel te openen. Het bord bij de ingang werd onthuld en daarna is geproost op het nieuwe buurthuis. Deze maand is er voor de vrijwilligers nog tijd om alle klusjes te voltooien, begin september begint het nieuwe seizoen.

Foto: www.kicksfotos.nl