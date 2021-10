Nieuw Aalsmeer zoekt locaties voor Tiny Houses

Aalsmeer – Vooruitlopend op het event ‘Future Living Aalsmeer’ op 3 november in Triade over het bouwen van jongerenhuisvesting (Tiny Houses) heeft initiatiefnemer Nieuw Aalsmeer input van inwoners nodig.

Maak een foto van een locatie in Aalsmeer waar (liefst meerdere) Tiny Houses gebouwd kunnen worden. De tien meest belovende locaties worden uitgekozen door een deskundige jury en op 3 november gepresenteerd. De bedoeling van Nieuw Aalsmeer is dat vervolgens een aantal mensen aan de slag gaat met de locaties en hiervoor concrete plannen gaat maken. Foto’s van locaties kunnen gestuurd worden naar: nieuwaalsmeer@gmail.com

(On)mogelijkheden

Naast de presentatie van de locaties tijdens het event op 3 november komt Bart Duijvelshof als ervaringsexpert vertellen wat het betekent om een Tiny House te bouwen en worden met Hugo van Luling de mogelijkheden en onmogelijkheden in Aalsmeer voor Tiny Houses besproken. Belangstellenden zijn deze avond hartelijk welkom. Vooraf aanmelden is wel een vereiste. Bij voorkeur per mail: nieuwaalsmeer@gmail.com