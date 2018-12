Nep-collectanten in het Centrum

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 13 december kreeg de politie enkele meldingen van inwoners van het Centrum dat in de wijk nep-collectanten actief waren. Er werd gecollecteerd in verschillende straten voor een aantal goede doelen, waaronder SOS-kinderdorpen.

Er is navraag gedaan bij de stichting en deze meldde dat er niemand op pad was om geld op te halen. De politie is poolshoogte gaan nemen, maar de collectanten zijn niet meer aangetroffen.

Krijgt u een collectant aan de deur en u vertrouwt het niet? Vraag dan om het speciale identificatiebewijs. Hiermee moet een collectant kunnen laten zien dat hij of zij verbonden is aan een bepaalde organisatie. Ook kan melding gedaan worden bij de politie via 0900-8844. Op de website www.cbf.nl/collecterooster is na te kijken welke organisaties collecteren in Aalsmeer en wanneer.