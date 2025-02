Natuurijsbaan in Kudelstaart is open!

Kudelstaart – Het is de ijsmeesters van Schaatstrainingsgroep Kudelstaart gelukt! Na een avond en nacht hard doorwerken in de ijzige kou is een prachtige ijsbaan gemaakt op de skeelerbaan aan de Wim Kandreef. “We hebben natuurijs”, aldus de ijsmeesters. Om 9.00 uur vandaag (maandag 17 februari) ging de baan open en de eerste schaatsliefhebbers zijn inmiddels gearriveerd. Heerlijk enkele rondjes schaatsen en genieten.

Het is weliswaar koud, maar het zonnetje komt al door. Dezelfde zon zorg ervoor dat de temperatuur omhoog gaat, dus hoe lang er geschaatst kan worden deze dag, hangt af van de kwaliteit van het ijs. In ieder geval verdienen de ijsmeesters een groot compliment. Samen hebben deze vrijwilligers van Stg VZOD er wel voor gezorgd dat velen de schaatsen (weer eens) konden aantrekken!

Er was overigens al eerder een poging gedaan om de ijsbaan weer aan te leggen. Half januari is enthousiast gestart met sproeien, maar helaas werkte de temperatuur niet mee. Het was wel koud, maar niet koud genoeg. Hou voor meer informatie over de ijsbaan de website www.stgvzod.nl in de gaten of kijk op facebook.

Foto: aangeleverd