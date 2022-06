Nationale Buitenspeeldag op 8 juni in Kudelstaart

Kudelstaart – Woensdag 8 juni organiseren gro-up Buurtwerk en Team Sportservice Aalsmeer gezamenlijk de Nationale Buitenspeeldag in Kudelstaart van 14.30 tot 17.30 uur op het grasveld achter de Place2Bieb in de Graaf Willemlaan 1.

De Nationale Buitenspeeldag is een middag waarop het buitenspelen gevierd mag worden. Jongerenwerker Jeroen Ravensbergen vindt dat het tijd wordt om deze Nationale Buitenspeeldag ook te vieren in Kudelstaart. Samen met Micha Hoogewoud van Team Sportservice Aalsmeer worden er verschillende activiteiten aangeboden voor kinderen tot 14 jaar. Denk hierbij aan een voetbal-boarding, draaibal, Archery Tag, reuze Jenga, reuze boter-kaas-en-eieren, touwtje springen, stoepkrijten en meer.

Bij de Nationale Buitenspeeldag zijn kinderen, ouders en verzorgers en buurtbewoners allemaal welkom. Koffie, thee, water en fruit zal aanwezig zijn. Jongerenwerker Jeroen Ravensbergen is de hele middag aanwezig en te bereiken via 06-83660651 voor vragen of initiatieven.

Opgeven is niet nodig en alle activiteiten zijn gratis. Bel of app Jeroen voor meer informatie of stuur een DM op Instagram (@gro_upbuurtwerk.aalsmeer).