Nationale buitenspeeldag 2024 Uithoorn￼

Kinderen spelen minder buiten

Terwijl voorheen bijna 70% van de (groot)ouders van de kinderen uit de huidige generatie in hun jeugd meer buiten dan binnenspeelden, zien we nu dat kinderen veel minder buiten spelen. Slechts 10% (één op de tien) van de kinderen speelt nu vaker buiten dan binnen. En er zijn zelfs meer dan 400.000 kinderen die bijna nooit buitenspelen in hun vrije tijd.

Oorzaken van het minder buitenspelen

Kinderen blijven tegenwoordig liever binnen omdat het aantrekkelijk is om televisie te kijken en niet verrassend is gamen onder jongeren erg populair tot zelfs verslavend. Dit in combinatie met hobby’s en sport zorgt ervoor dat er nog maar weinig tijd overblijft om in de buurt buiten te spelen. Het zijn veranderde sociale patronen die ervoor zorgen dat kinderen dus minder buitenspelen. Bovendien is het voorbeeldgedrag van ouders die vaker achter een scherm zitten ook niet stimulerend voor kinderen. Juist ouders moeten zich dit ook aantrekken, want zij hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.

Buitenspelen is beter voor een kind

Voor de gezondheid van een kind is buitenspelen ook erg goed want door het veelvuldig binnen op zittend op een stoel in de digitale wereld te spelen is er een gebrek aan beweging en dit draagt eraan bij dat meer kinderen obesitas hebben. Deze digitale spelletjes die kinderen spelen zorgen ervoor dat kinderen uren naar schermen kijken waardoor ook oogproblemen ontstaan. Ook zien we dat steeds meer kinderen stress krijgen op jonge leeftijd. Buitenspelen is tegen deze verschijnselen het juiste medicijn.

Goed voor de ontwikkelingen

Voor de ontwikkeling van kinderen is buitenspelen belangrijk, omdat het helpt in de ontwikkeling van hun motoriek en intellectuele ontwikkeling. Ze worden creatiever en ze leren zelf problemen op te lossen. Door meer beweging minder overgewicht en later minder hartproblemen. Ook worden kinderen avontuurlijker, ze leren met tegenslag om te gaan, bouwen zelfvertrouwen op, en hun sociale vaardigheden worden versterkt. Al met al buitenspelen is gewoon goed voor een kind!

Buiten spelen is leuk en sociaal

Buitenspelen is niet alleen goed voor de gezondheid van een kind, maar is natuurlijk ook gewoon heel erg leuk en sociaal. Want hoe leuk is het niet om andere kinderen in het echt te ontmoeten en vriendjes te maken. Als kinderen buiten komen, trekken ze ook andere kinderen aan die komen spelen. Het is namelijk heel simpel: samen spelen is veel leuker. Je kan alleen op een trampoline gaan springen, maar samen spelen is natuurlijk veel leuker. En je leert ook nog van allerlei dingen die je tegenkomt op straat, waar je later weer profijt van kan hebben.

Ook in Uithoorn een buitenspeeldag

Op woensdag 12 juni heeft Uithoorn voor Elkaar met andere lokale partners ervoor gezorgd dat er een leuke buitenspeeldag is georganiseerd. Om 14.00 gaf burgemeester Pieter Heiliegers het startsein aan de kinderen in Uithoorn om met elkaar te gaan spelen op de speelplaats bij De kuyper die hiervoor was ingericht met veel speeltoestellen. Het was geweldig om heel veel kinderen samen met elkaar te zien spelen en plezier te zien hebben. Ook ouders genoten ervan om hun kinderen eens niet achter een scherm te zien. Het was dan ook een succesvolle dag en het weer werkte ook goed mee, waardoor men kan terugkijken op een geslaagde buitenspeeldag 2024.

Elke dag buitenspelen

Natuurlijk hoef je niet tot volgende jaar te wachten met buitenspelen. Want deze dag is er juist voor om te laten zien dat buitenspelen veel leuker is dan te spelen in de digitale wereld. Je kan gewoon elke dag buiten spelen en nieuwe vrienden maken. Net zoals je ouders vroeger elke dag buiten speelde en hun ouders ze binnen moesten roepen om te komen eten. Dus ouders stimuleer uw kind(eren) ook om ditzelfde plezier op straat te kunnen beleven en laat ze lekker buiten spelen!

Foto: Jeroen van Hoof