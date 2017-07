Een nat pak, maar ongedeerd

Aalsmeer – Voor de derde keer op rij moesten de hulpdiensten afgelopen vrijdag 14 juli in actie komen. Rond tien uur in de avond kwam er een melding dat een auto te water was geraakt in de Gerberastraat. De brandweer van Aalsmeer is ter plaatse gegaan met duikers uit Amstelveen en Nieuw-Vennep. Ook de politie en de ambulancedienst waren snel aanwezig en de traumaheli is voor het verlenen van hulp geland in de Gerberastraat.

Het ongeval trok veel bekijks. Een 45 km voertuig was de sloot voor de flat ingereden. De bestuurder op leeftijd is door twee jongens uit de buurt op het droge geholpen. Door het ambulancepersoneel is hij ter plaatse onderzocht. Besloten werd om de 94-jarige inwoner naar het VU-ziekenhuis te vervoeren voor onderzoek.

De ongelukkige bestuurder is inmiddels weer thuis. Een nat pak verder, maar gelukkig ongedeerd. In een reactie liet hij weten zeer gehecht te zijn aan zijn ‘ferrari’. De rode 45 km auto is door de politie uit het water gehaald. Naar de exacte oorzaak van het ongeval wordt onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels