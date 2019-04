Nancy Heijne nieuwe huisarts in Kudelstaart

Kudelstaart – In december nam huisarts Margreet Dubbelman afscheid van haar patiënten en haar praktijk Gezondheidscentrum Kudelstaart. De praktijk had ze zelf opgebouwd en ze was bijna dertig jaar huisarts. Zij gaf het stokje door aan huisarts Nancy Heijne. Met collega huisarts Ben Ginsel, assistentes Tanja, Jacqueline en Judith en praktijkondersteuners Ingrid, Ina en Nienke staan zij dagelijks voor hun patiënten klaar in de dokterspraktijk aan de Boerhaavehof te Kudelstaart.

Veel patiënten zullen Nancy Heijne al kennen, de afgelopen twee jaar was zij al werkzaam in de praktijk als waarnemend huis-arts. Nancy is opgegroeid op Texel, heeft daar ook haar VWO gedaan en is daarna in Amsterdam aan de UvA geneeskunde gaan studeren. Haar eerste baan was bij de Koninklijke Marine als Algemeen Militair Arts, vervolgens heeft zij de huisartsopleiding gevolgd en is ze als waarnemend huisarts aan de slag gegaan.

Op de vraag hoe ze dan in Kudelstaart terecht is gekomen antwoordt ze: “De geboorte van mijn zoon is aanleiding geweest om van Amsterdam te verhuizen naar het Groene Hart en naar een, door mij lang gewenste, eigen huisartspraktijk op zoek te gaan. Ik was op zoek naar een plek waar ik mij in de eerste plaats zelf thuis voelde. Met de hartverwarmende nuchtere no-nonsense cultuur van zijn inwoners vond ik die in Kudelstaart. Die warmte voelde ik ook binnen het team van Gezondheidszorg Kudelstaart. Waar ik meemaak hoe het gehele team gezamenlijk elke dag weer stinkend zijn best doet om de toch steeds uitgebreidere en complexere zorgvragen van de mensen zo goed mogelijk op te vangen en waar vaak een stapje meer wordt gezet. Er is hier veel oog voor het menselijke en er wordt oprecht geprobeerd voldoende aandacht aan patiënten te besteden. In de dagelijkse drukte van een huisartspraktijk kan dat soms best een uitdaging zijn. Mensen moeten zich in deze tijd van individualisering en veranderende zorgstructuren gehoord, gesteund en geholpen blijven voelen. Daar blijf ik mij samen met collega Ben en de rest van mijn team hard voor maken.” Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Kudelstaart bevindt zich op Boerhaavehof 7 aan het Ad Verschueren Plein, nabij de Albert Heijn en de apotheek.

Foto: Huisartsen Nancy Heijne en Ben Ginsel in Kudelstaart.