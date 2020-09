Najaarsfruit en chutneys bij de Historische Tuin

Aalsmeer – Het is weer tijd voor najaarsfruit en dat betekent taarten bakken. Van zoete handappeltjes tot stoofperen: voor ieders smaak is er wel wat in de Historische Tuin Aalsmeer. Weeg zelf je onbespoten fruit af en proef het verschil.

Nieuw in het assortiment zijn de chutneys met groente en fruit afkomstig van de Tuin. Deze smaakmakers komen oorspronkelijk uit India, waar ze bij iedere maaltijd geserveerd worden. Chutney is een soort ingedikt mengsel van fruit, azijn, uien, suiker, kruiden en specerijen. Een heerlijke begeleider bij pittige gerechten, in de salade, als dip bij snacks, als basis voor een saus of gewoon op een broodje kaas. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Natuurlijk is de Historische Tuin ook hét adres voor biologische jams. Naast de vertrouwde smaken, zijn er verrassende combinaties verkrijgbaar. En, voor aantrekkelijk prijzen. Een must bij wildgerechten is kweeperen-gelei, probeer deze variant eens. U zult versteld staan. Vergeet niet bij uw bezoek aan de Historische Tuin (ingang Praamplein) een pot zomerhoning mee te nemen. De Historische Tuin is iedere dinsdag tot en zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.