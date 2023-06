Nabestaanden Molukse KNIL-militairen gezocht

Aalsmeer – De gemeente zoekt contact met nabestaanden van Molukse KNIL-militairen die liggen begraven op de Begraafplaats Aalsmeer. Het college van burgemeester en wethouders wil de graven een bijzondere status geven en indien gewenst de grafrechten en het onderhoud overnemen. Steeds meer gemeenten in Nederland nemen deze stap.

Voor de gemeente hiertoe overgaat wil men eerst advies inwinnen bij de Molukse gemeenschap om samen met hen te bekijken wat een passend initiatief is. Er zijn ook gemeenten die een algemene herdenkingsplaats maken voor de Molukse nabestaanden.

Contact opnemen met de gemeente

Bent u nabestaande van een Molukse KNIL-militair, of kent u nabestaande(n) van Molukse KNIL-militairen? Neem dan contact op met de beheerder van begraafplaats Aalsmeer (gedenkpark Zorgvlied). Dat kan via telefoonnummer 020 5404927 of per e-mail naar zorgvlied@amstelveen.nl.

Korte geschiedenis

Op 21 maart 1951 kwam de eerste van twaalf boten met 3.578 KNIL-militairen en hun gezinnen, in totaal ongeveer 12.500 personen, aan in de haven van Rotterdam. De militairen hadden in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) gevochten toen Indonesië een Nederlandse kolonie was. Ook tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd tussen 1945 en 1949 bleven zij aan Nederlandse zijde vechten, waardoor ze na de onafhankelijkheid van Indonesië als collaborateurs werden gezien.

De Nederlandse regering besloot de Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen – onvrijwillig – naar Nederland te halen. Dat zou voor hun eigen veiligheid zijn. Hun verblijf zou tijdelijk zijn, hooguit een paar maanden, omdat hen een eigen Molukse staat was beloofd. Die eigen staat kwam er niet en in Nederland werd de Molukse gemeenschap afgescheiden van de rest van de bevolking.

