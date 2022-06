Naar museum en theater met de Zonnebloem

Aalsmeer – De afdeling Aalsmeer en Rijsenhout van de Zonnebloem heeft een aantal hele leuke activiteiten op stapel staan voor haar gasten waar tegen een sterk gereduceerde vergoeding aan deelgenomen kan worden. Wat dacht u van een bezoek aan het Flower Art Museum op 29 juni? Hier wordt een totaal vernieuwde tentoonstelling gehouden met 21 kunstenaars die ieder op hun eigen wijze met bloemen als uitgangspunt hun kunstwerken hebben ontworpen. De bezoekers worden ontvangen met een heerlijk kopje koffie/thee met appeltaart.

Op 16 juli wordt een gezellige spelletjesmiddag georganiseerd in het Parochiehuis. Hier staan alle mogelijke spellen klaar om te spelen. Of u nu houdt van kaarten, sjoelen, rummikub of een ander spel. U kunt het op 16 juli spelen onder het genot van een hapje en een drankje. In augustus gaat de afdeling met gasten pannenkoeken eten. De exacte datum is nog niet bekend, maar u kunt zich hier wel alvast voor opgeven.

En dan, hierover heeft de afdeling al veel enthousiaste reacties ontvangen, op 29 oktober een spetterende theatermiddag met liedjes en sketches uit het werk van Annie M.G. Schmidt door professionele acteurs van Het Huistheater. Het belooft een onvergetelijke middag te worden. Voor al deze en andere nog in de planning staande activiteiten kunt u zich opgeven bij uw eigen vrijwilliger van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer en Rijsenhout of bij het bestuurslid Activiteiten Els Brunt. Zij is bereikbaar per mail: els.zonnebloem@gmail.com en telefonisch via 06-40173691.

Vrijwilligers gezocht

De afdeling is nog op zoek naar nieuwe, actieve vrijwilligers. Kijk voor meer informatie en contact op de website: www.zonnebloem.nl/aalsmeer-rijsenhout. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen. De Zonnebloem Aalsmeer Rijsenhout ook te vinden op Facebook.