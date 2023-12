Na bijna 60 jaar stopt TTV Rijsenhout

Rijsenhout – Tafeltennisvereniging Rijsenhout zal op 16 december definitief de laatste klappen tegen het kleine witte balletje geven; na een bijna 60-jarig bestaan heeft de club geen toekomst meer. In 1964 begon een groepje enthousiastelingen met tafeltennissen in Rijsenhout. Later ontstond daaruit TTV Rijsenhout; eerst als onderdeel van de gymnastiekvereniging, maar vanaf 1985 als zelfstandige club. Jarenlang was het ledental constant rond de 20 leden. En in de jaren negentig zelfs een heuse ledenstop met 30 leden. Dit omdat er in dorpshuis de Reede slechts plaats was voor vier tafels.

Laatste wedstrijden

Daarna begon de terugloop, door vergrijzing, minder animo voor clubsporten en omdat er ook weinig nieuwbouw in Rijsenhout plaatsvond. Tijdens en na de corona-epidemie kwam het ledental in een vrije val met momenteel nog maar 9 competitiespelers en enkele recreanten. Niet voldoende om een club levend te houden en daarom is begin 2023 op de ledenvergadering het besluit gevallen de club op te heffen. En nu is het bijna zover. Op zaterdag 16 december zullen tussen 14.00 u. en 17.00 u. de laatste wedstrijden worden gespeeld om te bepalen wie zich de allerlaatste clubkampioen mag noemen.

Dubbel kampioenschap

Toch hebben de teamprestaties niet geleden onder het naderende einde, want zowel team 1 met Marianne Foekens, Kees Spaargaren en Paul Clement als team 2, bestaande uit Alicia Ferreira da Costa, Jochem Moghrani, Joost van Keulen en Tom van Es, hebben het seizoen afgesloten met een kampioenschap in de vierde klasse. Vijf van de zeven spelers van deze teams gaan gezamenlijk verder bij het naburige HTC in Hoofddorp en zullen daar dan ook profiteren van het kampioenschap omdat ze in de derde klasse worden ingeschreven. Maar het blijft toch jammer dat – ondanks diverse pogingen om nieuwe leden te trekken – er opnieuw een club verdwijnt uit Rijsenhout.

De club nodigt oud-leden en andere belangstellenden uit om zaterdagmiddag 16 december langs te komen in dorpshuis de Reede om oude herinneringen uit betere tijden op te halen.