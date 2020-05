Na 41 jaar gaat Denise Fashion stoppen!

Aalsmeer – “Nee, het coronavirus is niet de oorzaak waarom ik ga stoppen met mijn winkel, maar het is wel de eye-opener geweest om deze moeilijke beslissing te nemen”, aldus Marjolijn Kauling, eigenaresse van de bekende damesmode winkel Denise Fashion in de Ophelialaan.

“Na bijna 41 jaar is het eigenlijk wel genoeg geweest. Ik wordt deze zomer 64 en dat ga je toch voelen. Het was 1979 toen ik 23 jaar jong was dat ik de kans kreeg om de winkel waarin ik werkte over te nemen en jong en enthousiast als ik was ben ik toen in het diepe gesprongen. Door keihard te werken en te innoveren in de allernieuwste collecties uit Italië en Frankrijk te halen, zoals onder andere Armani Collezione, Thierry Mugler, Girbeaud en Save the Queen, is de winkel een enorm succes geworden. Ook organiseerde ik toen elk jaar een grote modeshows in onder andere de Kleine Komedie en het Amstelveens Cultureel Centrum, met grote artiesten als Rob de Nijs, Anita Meijer, Ramses Shaffy en Liesbeth List. We werden daardoor heel bekend in Aalsmeer en wijde omgeving. Dat waren nog eens tijden! Inmiddels kreeg de winkel zo’n bekendheid dat het noodzakelijk werd om te verhuizen naar de ‘andere’ kant van de Ophelialaan, omdat we gewoon ruimte tekort kwamen in onze oude winkel. Ook daar bleven we zeer succesvol en werden we in 2006 door Elsevier Magazine uitgeroepen tot beste damesmode winkel van Nederland. We doorstonden alle stormen in modeland als ook alle economische tegenslagen en staan nu ook nog steeds bekend als één van de mooiste particuliere fashion winkels van de regio.

Maar ja, aan alles komt een keer een einde. Ik heb inmiddels een heerlijke familie om mij heen, vier bonuskinderen en vier kleinkinderen, samen met mijn partner Ed Kriek en ik vind dat nu dus de tijd is om daar meer aandacht en liefde aan te geven. Bovendien is mijn energie met het stijgen der jaren aan het teruglopen en is dit dus een mooi moment om met mijn winkel te stoppen.”

Opheffingsuitverkoop

“Maar, dat laat ik niet zonder spektakel gebeuren”, gaat Marjolijn verder. “Daarom vanaf woensdag 13 mei grote opheffingsuitverkoop met waanzinnige kortingen op onze prachtige nieuwe collecties. Echt alles moet weg en dat met hoge kortingen. We gaan door tot we ‘leeg’ zijn, dus wees er snel bij, want op is op.

Let wel op. We moeten ons natuurlijk houden aan de richtlijnen van het RIVM. Dus er mogen maar een maximaal aantal klanten tegelijk in de winkel zijn.”

Marjolijn tot slot: “Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om al mijn klanten te bedanken voor alle fijne en warme momenten die ik samen met jullie heb mogen beleven. Ook bedank ik natuurlijk al mijn medewerksters met wie ik al die jaren op een waanzinnig fijne manier heb mogen samenwerken.”