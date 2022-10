N201 zwaar gedupeerd: DJ-set gestolen!

Aalsmeer – De dj-set van N201 is gestolen, vermoedelijk woensdagnacht (12 op 13 oktober) tussen 23.00 en 07.00 uur. Heb je iets gezien of gehoord rond het pand aan de Zwarteweg op dit tijdstip, of kom je iets verdachts tegen online of waar dan ook: Meld het bij N201, alles helpt!

Een klap in het gezicht van N201 waar de medewerkers en vrijwilligers elke dag hun best doen om een vrijplek te zijn voor iedereen die met muziek bezig is. Zo’n 100 dj’s uit de wijde omtrek maken gebruik van de studio. De diefstal is dus een groot gemis en een groot probleem voor N201.

Gestolen zijn twee cdj-spelers en een mixer, alledrie van het merk Pioneer en een prodjuser CDJ-15MKII laptop flightcase (laptophouder ontbreekt). Seriennummers van de cdj-spelers (cdj2000 NXS2) zijn: RJMP036226YY en RJMP036631YY en van de mixer (djm900 NXS2): RHMP022177EH. Op het moment van de diefstal zaten er stickers op van N201 Aalsmeer. De totaalwaarde is zo’n 2.500 tot 3.000 euro.

Wie meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen via www.n201.nl of via facebook (N201 Aalsmeer). Er is aangifte gedaan bij de politie.