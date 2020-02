Muzikaal ‘boeket’ van de PCOB Aalsmeer

Aalsmeer – De PCOB trakteert regelmatig op een muzikaal ‘boeket’. Via Radio Aalsmeer worden deze uitzendingen gemaakt. Er worden personen gebeld die jarig zijn geweest of worden.

Aan hen wordt gevraagd of ze een geestelijk lied gedraaid willen hebben. Ook mensen die een jubileum vieren kunnen een lied aanvragen. Een verzoeknummer kan aangevraagd worden via: gvdspoel@ziggo.nl.

De komende uitzendingen zijn op 8 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni. De uitzendingen zijn altijd op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Radio Aalsmeer zendt uit via de ether 105.9FM, via de kabel 90.0FM en op de tv via Caiway op kanaal 12.