Muziekkorps gezocht voor Aalsmeer Bloemen Tour

Aalsmeer – De Stichting Aalsmeer Bloemen Tour gaat op zaterdag 16 september weer een mooie rit maken door Aalsmeer en omstreken met cliënten van Ons Tweede Thuis. De chauffeurs en passagiers zouden het leuk vinden om hier wat muziek aan toe te voegen.

De Stichting is op zoek naar een muziekkorps of muziekgroep die de stoet lopend en al spelend wil begeleiden van het Raadhuisplein tot aan de watertoren en van dorpshuis ‘t Podium naar het sportpark in Kudelstaart. Welk korps of groep wil zich hier (vrijwillig) voor inzetten? Aanmelden kan bij organisator Piet Visser via 06-53187270.