Muurtjes metselen op terrein Van Dam

Aalsmeer – Nu wordt er nog gemetseld aan de muren, maar vanaf vrijdagmiddag 28 juli begint ook voor de werkers aan het project op de Helling de bouwvakantie. Op het terrein waar sinds 1881 scheepswerf Van Dam heeft gezeten, vindt momenteel nieuwbouw plaats. Op 9 maart is de eerste officiële paal voor de appartementen geslagen door de eigenaars samen met omwonenden en toekomstige bewoners en op 10 maart is gestart.

Lange tijd was niet veel te zien. De locatie moest eerst bouwklaar gemaakt worden en er is nieuwe beschoeiing gemaakt. De eerste contouren zijn nu wel zichtbaar. De bouw behelst de realisatie van drie moderne, losstaande gebouwen met iedere twee appartementen in twee bouwlagen. Ieder bouwblok heeft een breedte van circa 10 meter en een lengte van zo’n dertig meter. De appartementen krijgen alle zes ruime doorzichten en uitzicht op de Ringvaart.

Best veel ophef is er geweest over de ophaalbrug, die leidde naar de scheepswerf. De brug lag op een dag in stukken, opzet of ouderdom? Hier zijn de meningen nog over verdeeld. Er is door de eigenaren een replica van de brug gemaakt en hier zijn de bewoners heel content mee.

De locatie van de brug is verlegd, waardoor nu de Helling bewoners richting de Dorpskerk kunnen lopen via het woongebied aan hun overkant. De brug heeft overigens de uitstraling van een ophaalbrug, maar open kan deze niet. Om toch bootjes de mogelijkheid te geven onder de brug door te varen is deze behoorlijk hoog en zijn de ‘oploopjes’ best heel stijl. “Enkele oudere bewoners hebben hier moeite mee”, zo vertelt een bewoonster. “Ze lopen liever om.” De nieuwbouw neemt nog zo’n jaar in beslag.