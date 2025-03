Music in the Air (94): Yorgos Valiris

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De in Athene geboren flamencogitarist woont vanaf 1998 in Aalsmeer. Op 15-jarige leeftijd speelde hij in Griekenland als professioneel gitarist en in Spanje ontdekte hij de Flamenco. Later kwam Yorgos naar Nederland om naast zelf te spelen ook gitaarles te geven.

Wat doet muziek met jou en wanneer begon je er mee?

“Het is mijn leven. Ik ben geboren in Griekenland, mijn vader speelde gitaar en op mijn 15e was ik een professioneel gitarist. Ik speelde Griekse muziek. In 1982 kwam ik in Sevilla in Spanje en daar ontdekte ik de flamenco. Dat wilde ik ook gaan spelen. Ik woonde daar drie jaar, dat was mijn scholing, je had toen nog geen flamencoscholen die er tegenwoordig wel zijn. In ’87 woonde ik een half jaar in Nederland en in 1990 weer twee jaar. Nu woon ik sinds 2000 definitief in Aalsmeer.”

Bespeel je ook andere instrumenten?

“Nee, alleen flamencogitaar. Er is wel een klein verschil tussen de klassieke en de flamencogitaar. De klassieke gitaar is meer voor de harmonieën, de flamencogitaar is meer percussie, en heeft een kleinere en een wat minder diepe klankkast dan het klassieke snaarinstrument. Je krijgt een wat feller geluid.”

Je treedt ook op?

“Jazeker, net nog in Mallorca geweest en daar gespeeld. Ik heb opgetreden in Griekenland, Zwitserland, Spanje ,Frankrijk, Duitsland , in de VS en in Engeland en natuurlijk hier. In Bachchus heb ik vorig jaar nog gespeeld als flamencobegeleider en heb ook opgetreden op een benefietconcert voor Saskia Veenswijk.”

Kun je wat meer over flamenco vertellen?

“Flamenco komt oorspronkelijk uit Andalusië. De oorsprong is onduidelijk, en ook voor de naam flamenco zijn verschillende betekenissen. Er zitten allerlei invloeden van heel vroeger in, Indiaas, Noord-Afrikaans, Joods, Byzantijns, Zigeunermuziek. Je hebt dan drie verschillende categorieën: solo, met begeleiding en begeleiding met dans. Ik speel alleen of met begeleiding.”

Heb je nog een leuke anekdote?

“Ik speelde een keer in Sevilla op een feest en de volgende dag waren we uitgenodigd in Jerez de la frontera; daarna vertrokken wij naar Portugal. Wat bleek, één van mijn vrienden had zijn paspoort niet bij zich en zo konden we niet naar Portugal. Toen hebben we nachts met de douaniers een feest gehad waar we optraden, dus drie nachten zonder slaap! Maar zo’n gebeurtenis is wel belangrijk voor mijn flamencospel, zo leerde ik het dus spelen…”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik blijf optreden. Ik geef gitaarles en ook workshops en doe dansbegeleiding.”

Wie zijn jouw favoriete muzikanten?

“Dat zijn de The Habichuela family en Rafael Riqueni.”

Bij de foto: Yargos pakt zijn gitaar en speelt wat flamenco, een liedje dat vrolijk klinkt en een ander liedje dat wat serieuzer is. Prachtig flamencospel! (Eigen foto).