Music in the Air (85): Michelle Eigenhuis

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse Michelle Eigenhuis speelt viool. Muziek is een passie van deze jongedame. Werk hoeft het voor haar niet te worden, maar muziek maken wil ze wel graag blijven doen.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Michelle?

“Voor een groot deel is het wel belangrijk voor mij, tijdens het leren heb ik bijvoorbeeld de radio aanstaan. Muziek is een groot onderdeel in mijn leven.”

Wanneer ben je begonnen met muziek en door wie ben je beïnvloed?

“Ik leerde het notenschrift van mijn moeder. Toen ik ongeveer 9 jaar was ging ik een muziekcursus volgen bij het Cultuurpunt (Ontdek je talent op je instrument) in Aalsmeer. Daar speelde ik op verschillende instrumenten, waaronder de viool. Zo is het begonnen. Ik speel graag klassieke muziek zoals o.a. van Bach en Mozart.”

Kun je iets meer vertellen over het musiceren?

“Ik speel viool, een beetje piano en gitaar en ik ben begonnen met de blokfluit. Van Mirjam Lumkeman krijg ik vioolles, in muziekcentrum N201 te Aalsmeer. Ik speel viool in een kerkband, de OK-KidsPraise band, we brengen christelijke kinderliedjes, mijn vader speelt mee op drums. Wij doen optredens in de kerk. Daarnaast speel ik in een ensemble van Mirjam Lumkeman, we voeren muziek uit van Vivaldi en Mozart. Mijn moeder is er soms ook bij met de dwarsfluit. Op Koningsdag dit jaar heb ik in de Zijdstraat gespeeld samen met anderen. We hebben aardig wat geld opgehaald toen.”

Heb jij nog een leuke anekdote?

“Ik had vioolles, maar ik was een keer aan de late kant. In de haast had ik mijn vioolkoffer niet goed afgesloten, het instrument viel op de grond en er waren twee snaren gebroken! Sinds dat voorval heb ik angst voor koffers die openbreken… Ik kijk nu wel eerst alles goed na natuurlijk. Tijdens een optreden met de KidsPraise brak ik ook eens een vioolsnaar, daar word je niet vrolijk van.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

“Ik blijf vioolles volgen. Muziek is mijn hobby, ik hoef niet per se een beroepsmuzikant te worden, maar ik blijf lekker spelen. Het lijkt me ook leuk om piano te leren spelen.”

Wat is jouw mooiste muziekbelevenis?

“Ik heb er vele, maar er staat me er één echt bij en dat was een optreden in de Karmelkerk in Aalsmeer waar we werken uitvoerden van o.a. Mozart en César Franck.”

Foto: Michelle Eigenhuis (rechts) samen vioolspelend met haar moeder. (eigen foto).