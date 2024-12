Music in the Air (81): Bob Hoogenboom

Door Rein van der Zee

Uithoorn – De in Uithoorn wonende Aalsmeerse Bob Hoogenboom speelt basgitaar in de Aalsmeerse band ‘Dazzle’.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Bob?

“Erg belangrijk. Ik speel in een band en het groepsgevoel, de samenhorigheid geeft mij een goed gevoel. We zijn vrienden van elkaar.”

Wanneer is het allemaal begonnen voor je?

“Toen ik 14 jaar was kocht ik mijn eerste singles. De allereerste was van Ray Charles. En ik ging toen naar optredens kijken o.a. in de Oude Veiling en Boerenvreugd in Aalsmeer. Ik ben beïnvloed door Pink Floyd, Rolling Stones, CCR, Earth & Fire. Ik hield toen absoluut niet van soulmuziek, maar tegenwoordig kan ik daar wel met plezier naar luisteren.

Ik begon met gitaar, ik speelde toen slaggitaar in een band in Ouderkerk aan de Amstel. Later werd het de basgitaar in de Aalsmeerse band Dazzle, waar ik nu ruim 40 jaar in zit.”

Heb je een verhaal/anekdote?

“Wij speelden ooit eens in Putten met Dazzle in een restaurant met een bar. De dikke rode kleden werden van de tafels geruimd en wij gingen ons installeren. Eenmaal gereed kwam er niemand kijken, de zaal bleef leeg! Wat bleek: de eigenaar was vergeten om een stukje in de krant te zetten. We hebben wel gewoon gespeeld en de eigenaar betaalde ons netjes uit.

In Breukelen deden we een aantal keren mee met een talentenjacht. Op een keer toen wij er weer bij waren was het verzoek om tussen de acts ook te spelen. Dit om de pauzes te vullen en echt, na ieder optreden riep de presentator: U bent een geweldig publiek! En dat zeggen wij nu al jarenlang steeds tegen elkaar: “U bent een geweldig publiek!”

Wat is jou mooiste en meest bijgebleven muziekbelevenis?

“Ik was een keer voor mijn werk in Helsinki voor een congres om daar een beursstand op te bouwen. De hele zaterdagmiddag in de concertzaal naast onze stand was daar een paukenist aan het oefenen. ’s Avonds werd het stuk ‘Finlandia’ van Sibelius uitgevoerd en de paukenist deed pas mee aan het eind van het stuk, de man deed een ‘roffel’! En daar had-ie de gehele middag op geoefend… De uitvoering van het hele stuk vond ik wel geweldig mooi.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“We gaan door met spelen. Iedere week repeteren we een avond. Wij hebben het erg naar onze zin.”

Bob derde van links – foto: Yveth Preeker.