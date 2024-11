Music in the Air (76): Robbert Tuinhof

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – In het dagelijks leven is Robbert Tuinhof werkzaam bij een adviesbureau op het gebied van pensioenen en ICT én professioneel muzikant (saxofonist). Hij speelt in diverse (gelegenheids)bands zoals The Billy Joël Experience, Mike’s Pianoshow en Spotlight Pianos.

Wie of wat deed je besluiten ‘de muziek’ in te gaan?

“Ik weet niet of dat nou echt een bewuste beslissing was. Ik was als kind al wel echt geïnteresseerd in muziek, ging liever piano en gitaar spelen dan voetballen, zeg maar. Nou kon ik ook niet echt voetballen dus dat hielp. Ik had saxofoon les aan de muziekschool in Bussum en toen ik in Amsterdam ging studeren kreeg ik het idee om vooropleiding conservatorium te gaan doen, eigenlijk als voortzetting van mijn saxofoon les. Mijn leraar aan de muziekschool zei niet eens of ‘ie dat zag zitten, hij zei alleen iets als: dan gaan we daar naartoe werken. Die vooropleiding mondde uit in de hoofdopleiding en uiteindelijk helemaal afgemaakt, met tweede fase. Tja, en dan is het officieel meer dan een hobby. Ik heb spelen en optreden altijd heel veel prioriteit gegeven en uiteindelijk ook veel mazzel gehad denk ik, het hangt echt wel van toevalligheden aan elkaar in de muziekwereld. Uiteindelijk heb ik best wel heel veel gespeeld in mijn leven en hele leuke en bijzondere dingen meegemaakt. En momenteel speel ik, mede dankzij het SBS-programma ‘Tribute Battle of The Bands,’ meer dan ooit. Ik geloof dus dat het niet echt een bewuste beslissing is geweest om de muziek in te gaan. De liefde voor muziek is er wel altijd geweest.”

Je speelt sax en piano, maar wat als je zou moeten kiezen?

“Ik heb saxofoon gestudeerd aan het conservatorium (wel vrij fanatiek bijvak piano). Al mijn optredens zijn op saxofoon. Bij de Billy Joël Experience speel ik een paar nummers op piano (en dwarsfluit, en gitaar). Ook begeleidde ik een kerkkoor op piano maar verder treed ik nooit op als pianist. En toch, als ik écht zou moeten kiezen, dan zou het de piano zijn. Thuis zit ik veel vaker achter de piano dan dat ik saxofoon speel.”

Wat zijn mooie muziekherinneringen?

“Als het om ‘zelf spelen’ gaat zou ik zeggen de prijs van het SBS-programma om in een uitverkochte Ziggo Dome te spelen, dat was heel bijzonder. Maar ook om het ‘Sleeswijk Holstijn Jeugdorkest’ onder leiding van Mstislav Rostropovitch (één van de grootste cellisten aller tijden) het volledige ballet Romeo en Julliet van Prokofiev te mogen spelen…

Als het gaat om muziek van anderen: het concert in Straatsburg van mijn grote held Keith Jarrett met zijn trio. En wellicht de 7e van Bruckner in het concertgebouw met Bernard Haitink, Yuja Wang, Krystian Zimmerman, David Fray die de Goldberg Variaties speelde, Queen, U2, Lenny Kravitz, op het North Sea Jazz Festival The Crusaders (Streelife!), Roy Hargrove, All Jarreau, Herbie Hancock met Chris Potter, Kenny Garrett, BB King op de Utrechtse Blues Estafette… te veel om op te noemen.”

Zijn er nog dromen na te jagen?

“Eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat ik meer op muziekgebied heb mogen meemaken dan ik ooit had durven dromen. Dus geen dromen van nog grotere zalen, grotere podia. Als ik nog dromen heb dan is het om nog vaak muziek te mogen maken waar ik een kick van krijg, dat ik mezelf een beetje ontstijg, dat ik het gevoel heb dat er iets bijzonders gebeurt, dat je even loskomt.”

Foto: Robbert (midden) in actie met de ‘Billy Joel Experience’. (Foto: Astrid Bos).