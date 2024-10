Music in the Air (72): Jessica van der Wilk

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Jessica van der Wilk (52) is een geboren en getogen Aalsmeerse. Ze heeft een passie voor mode en kleding en is al 30 jaar werkzaam in de confectie-industrie. De eerste 29 jaar als patroontekenaar van dameskleding en sinds begin september van dit jaar als Fit technician bij Geisha fashion. Geen ‘werk’ dus in de muziek, toch maakt dit wel degelijk een deel van haar leven uit.

Wat betekent muziek voor jou?

“Muziek is onlosmakelijk verbonden met allerlei verschillende, leuke en soms ook minder leuke gebeurtenissen en periodes in mijn leven. Die liefde voor de muziek is ook mede gevoed door mijn partner, die in zijn vrije tijd DJ is en vrijwilliger bij Radio Aalsmeer. Daardoor is bij ons thuis de hele dag muziek te horen en wordt er door ons beiden veel over muziek gesproken met elkaar. Of beter gezegd zijn er veel vragen van mijn kant zoals: wie zingt dit, wat is de titel van dit nummer etc, etc.”

Bespeel je zelf een instrument?

“In mijn jonge jaren (thuis bij mijn ouders) hadden we ooit een orgeltje in huis staan. Maar om de één of andere reden is de orgel-les nooit van de grond gekomen. De precieze reden daarvan weet ik eigenlijk niet. Piano lijkt me nog steeds een heel mooi instrument om te kunnen bespelen of anders een gitaar, een linkshandige dan wel. Vind ik altijd bijzonder om te zien ook.”

Je bent ook fervent deelnemer van de popquiz Aalsmeer?

“Ja, ons popquizteam (bestaande uit 6 vrouwen) ‘Oostkroost’ doet al mee sinds de eerste popquiz in november 2018 en sindsdien is onze samenstelling onveranderd. In het team zit o.a een tante van mij, een oud-collega, een vriendin en ook daar weer vriendinnen van. Ondertussen zijn we een gezellig en fanatiek groepje met wisselende resultaten tijdens de quiz. Meestal eindigen we in de middelste regionen maar het is ons ook wel eens gelukt om eerste en derde te worden. Het is vooral heel gezellig met elkaar, lekker meezingen en door en met elkaar komen we samen tot de juiste antwoorden…”

Heb je speciale muziek-herinneringen?

“Ik koester veel goede herinneringen aan alle muziek van Wham en George Michael. In eerste instantie omdat ik als pubermeisje een crush had op George Michael. Later kwam ik erachter wat een geweldige stem en zanger George Michael was. Ik vind het nog steeds heel jammer dat hij dood is. Wel heel blij dat ik nog bij meerdere concerten van hem geweest ben. Verder hou ik ook van Spaanstalige muziek, zoals b.v. Guanes, Buena Vista Social Club, dit doet mij altijd denken aan mooie vakanties die we hebben gehad in zonnige, tropische oorden. Concerten die de laatste jaren veel indruk op mij gemaakt hebben zijn die van Direct, Kane en het afscheidsconcert van De Dijk.”

Jessica precies in het midden van haar Popquizteam Oostkroost. (foto aangeleverd).