Music in the Air (69): Marcel Zweegman 

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De in Bilderdam geboren Marcel Zweegman heeft samen met zijn maatje Marco het duo ‘Lang en Raar’ opgericht.

Wat betekent muziek voor jou en hoe belangrijk is dat voor je, Marcel?

“Muziek trok al snel de aandacht bij mij want het maakt de mens vrolijk, blij, of verdrietig. Meestal zodra ik wakker word gaat de radio aan. Voor mijn werk rij ik in een vrachtwagen dus dan is dat wel lekker samen met de stem van de navigatie. Dus ja; muziek is voor mij heel belangrijk. Denk dat ik een jaar of 10, 12 was toen ik bewust naar muziek ging luisteren, vooral eerst Nederlandstalig omdat mijn ouders en mijn ooms naar de illegale piraten luisterden maar als snel werd het voor mij de top 40 en Veronica.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Eh, ik denk dat dat de schuld van mijn broer is, die nam eens een grote speaker-set en een grote mengtafel mee die hij had gekregen. De mengtafel deed het maar half en na een paar dagen knutselen had ik hem bijna volledig aan de praat. En toen was mijn interesse voor DJ’en gewekt.”

Bespeel je muziekinstrumenten?

“Nee, maar als ik ooit nog eens in een midlifecrisis kom te zitten dan zou ik het drummen nog wel eens onder de knie willen krijgen. Vaak met ons optreden als DJ doen we dan in plaats van luchtgitaar spelen aan ‘luchtdrummen’. Ik ben regelmatig solo op pad met de drive-in show.”

Heb je nog leuke verhalen/anekdotes?

“Omdat we vaak bij particulieren draaien hadden we een keer een tuinfeest, het was supergezellig tot het tijd was om te stoppen met de muziek. Op het moment dat we zouden gaan afbreken kwam de klant naar ons toe en vroeg wat we de volgende dag hadden te doen. Nou eigenlijk niks, zeiden we. Dus zei hij: laat alles maar staan, doen we het morgen nog een keer voor onze familie!”

Wat doe je tegenwoordig?

“Ik ben vaak in het weekend met de disco op pad. Als het aan mij ligt blijven we dat doen. Tegenwoordig hebben we onze eigen act als duo ‘Lang en Raar’ met mijn maat Marco, ooit als grapje begonnen in de feesttent van Langeraar. Voor de rest treden we nog regelmatig op bij kermissen en festivals.”

Foto aangeleverd door Marcel Zweegman.