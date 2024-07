Music in the Air (60): José Stolwijk

Door: Rein van der Zee

Uithoorn – José Stolwijk woont in Uithoorn, in de woongemeenschap ‘Zijdelveld’, aan het Kloosterhof. Zij heeft een passie voor dansen en ze gaat regelmatig met haar vriend uit in Aalsmeer en Kudelstaart.

Wat doet muziek met jou, José?

“Ik vind muziek waanzinnig leuk! Ik luister altijd naar het radioprogramma ‘Moes draait door’ van mijn vriend Steffan. Hij werkt bij radio RICK FM. Daarnaast ben ik dol op dansen. Ik hou van allerlei soorten muziek alleen vroeg in de morgen wil ik absoluut geen housemuziek horen, haha.”

Wanneer begon muziek een rol te spelen?

“Al jong luisterde ik naar de radio. Ik ben gek op de muziek van de Nederlandse band Volumia!”

Bespeel je ook een instrument?

“Nee, dat niet. Wel dans ik sinds 2005 bij De Schakel Werelddansen in Amstelveen. Voorheen werd gesproken van volksdansen. Het is geen stijldansen maar het gaat om verschillende soorten dans. Elk land heeft z’n eigen stijl, het dansen ontstond vaak bij het werk op het land. Zo’n dans vertelt vaak een verhaal over bijvoorbeeld de liefde. Meestal is het allemaal vrolijk, maar het kan ook rustig zijn. We dansen in een kring, soms ook los en ook doen we line-dansen. Wij geven uitvoeringen in allerlei plaatsen in het land en hebben dan speciale kleding aan die bij het land hoort waar de dans vandaan komt.”

Heb je nog een leuk verhaal?

“Op de sportschool in Amstelveen trad Volumia! op en mijn vader regelde dat ik de zanger, Xander de Buisonjé, kon ontmoeten. Dat was geweldig! Dit jaar heb ik samen met mijn vriend in De Schakel in Amstelveen gedanst, ook met ouderen en hun familieleden, dat was zo leuk! En vorig jaar heb ik een medaille gekregen voor het dansen.”

Van welke muziek word jij blij?

“Van Volumia!”

Wat is jouw huidige situatie en hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik dans en wil dat zo lang mogelijk blijven doen.”

Foto gemaakt tijdens het Werelddansen. (Foto aangeleverd).