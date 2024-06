Music in the Air (53): Bas van den Bor

Door Rein van der Zee

Amstelveen – Amstelvener Bas van den Bor zingt graag onder de douche maar zou dat ook in een band willen doen.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, wat doet het met je, Bas?

“Muziek is onmisbaar in mijn leven, ik luister elke dag naar muziek. Ik heb een grote lp- en cd-verzameling, 250 cd’s en 150 lp’s en ik speel elke dag basgitaar. Muziek helpt je emoties te verwerken. Het laat je teruggaan in de tijd dat je het voor het eerst hoorde of teruggaan naar het concert van die zanger of band die je gezien had. Muziek kan je laten dansen en headbangen en het kan je laten janken.”

Wanneer werd je bewust van muziek en wanneer begon je ermee?

“Mijn vader was drummer, zanger en bassist en speelde in een ‘bruiloft- en partijenband’, dus ik heb het letterlijk met de paplepel meegekregen. Het was niet de vraag of ik een instrument ging bespelen maar welk instrument en dat werd dus de basgitaar. Mede ook door oom Theo (de bassist uit mijn vaders band). Die man had stijl en hij was zo cool als hij speelde.”

Door wie werd je beïnvloed?

“Door oom Theo dus, Phill Lynott, Flee, Jason Newstad, Duff McKagan, Primus, Ozzy Osbourne, Dio, Metallica, en zo kan ik nog wel 2 A4’tjes volkrijgen.”

Wat speel je nu?

“Ik zing en speel basgitaar en bluesharp. Ik was zanger in mijn laatste band ‘The Kinky Machine’, een coverband die van alles speelde, van Kiss tot Alice in Chains, maar helaas door corona en andere omstandigheden zijn we gestopt.”

Heb je nog een mooi verhaal?

“Ik weet nog dat ik blues harp speelde bij een jamsessie en de sterren van de hemel blies tot iemand mij aanstootte en zei dat de microfoon uitstond en niemand me gehoord had! En tijdens een optreden van mijn vaders band in Noord-Holland tijdens carnaval was het publiek zo dronken en agressief dat we moesten vluchten om geen klappen te krijgen. Daarna zijn we door zeer dichte mist teruggereden via kleine polderwegen naar Amsterdam…”

Wat is je huidige situatie?

“Momenteel ben ik even band-loos, maar ik speel nog wel eens bij jamsessies of met vrienden en dan komt er altijd wel weer iets op je pad”.

En de toekomst?

“Mijn oude bandleden willen wel weer eens samen spelen dus daar zit nog wel leven in en verder zal ik zelf altijd muziek blijven maken en teksten blijven schrijven en… wie zingt er nou niet graag onder de douche?!”

Foto: R. van der Zee.