Music in the Air (46): Peter Dol

Door Rein van der Zee

Rijsenhout – Peter Dol uit Rijsenhout kwam via noodoplossingen tot het licht- geluidsbedrijf Fireball. Hoe het allemaal begon met een lichtorgeltje…

Hoe belangrijk is muziek voor jou Peter?

“Denk maar aan de bekende hit van John Miles: ‘Music (was my first love). De muziek staat áltijd aan.”

Wanneer ben je met muziek begonnen?

“Toen ik op de middelbare school zat, ik was toen 12-13 jaar, kwam ik in de wereld van feesten en DJ-werk terecht. Eigenlijk noodgedwongen. Ik had ooit een lichtorgeltje overgenomen, dat vond ik reuze interessant, die lampjes die knipperden. Iedereen die wist dat ik dit apparaatje bezat ging mij vragen op hun feestjes te komen, dat leukte de boel op. Er werd me gevraagd of ik ook het geluid kon verzorgen, dat ging ik doen met een kofferplatenspeler van mijn moeder. In die tijd bestond de DJ nog niet dus nam iedereen zijn of haar eigen singletjes mee. Maar dat ging niet altijd goed, mensen met een borreltje te veel op maakten soms de boel van eieren dus ik dacht toen, ik moet dat in eigen beheer houden. Voortaan draaide ik mijn eigen singletjes en niemand kwam aan de platenspeler, alleen ikzelf… Zo werd ik dus DJ.”

Bespeel je ook een instrument?

“Nee, ooit wilde ik drummer worden maar dat is er niet van gekomen…”

Hoe is Fireball ontstaan?

“In 1972 op de sociëteit van de Vluchtheuvel in Rijsenhout (jongerencentrum). Daar draaide ik en de organisatie vroeg om een naam. Ik wist even niet zo gauw wat te verzinnen en toevallig had ik een single van de rockgroep Deep Purple in mijn hand en de A-kant was de hit Child in Time en de B kant was… Fireball; dus ik besloot om de naam Fireball te gaan gebruiken. Ik deed dat met een vriend van me, we hadden beiden een draaitafel. Op een keer kon hij niet dus ik vroeg of ik ook zijn draaitafel erbij mocht gebruiken, helaas weigerde hij dat. Toen dacht ik: Ik moet het voortaan alleen gaan doen, in eigen beheer. Dus weer noodgedwongen een stap verder gegaan. Ben op feesten, bruiloften, drive-in shows en in cafés gaan draaien. In 1980 werd Fireball een officieel bedrijf met personeel. We begonnen met bands te toeren en kwamen op beurzen en we gingen ook verlichting verhuren.

Rondom 2000 gingen we ook in het buitenland werken. Zo kwamen we o.a. in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, en in Griekenland op een cruiseschip. We hebben nu ons eigen transport. Daarnaast maak ik ook mijn eigen flightcases, dat zijn koffers waarin wij onze apparatuur in vervoeren. Tijdens de coronapandemie lag het bedrijf helemaal stil. Tranen in mijn ogen kreeg ik daarvan, we mochten niets meer doen, al die apparatuur die maar nutteloos in de opslag stond!”

Heb je nog een leuke anekdote?

“In hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee draaiden we tijdens het concert van Hazes en Anita Meyer. We hadden de P.A. overgekocht van de Hazes begeleidingsband. Op een gegeven moment dachten wij dat de stroom was uitgevallen, maar nee, er was een storing in een mengtafel gekomen. Het ‘gedoe’ duurde wel anderhalf uur met een volle zaal! Op zo’n avond voelde ik mij wel 180 jaar oud, haha. Tegenwoordig proberen we om niets aan het toeval over te laten. Nu is de apparatuur ook beter geworden, maar… je weet het maar nooit!”

Van welke muziek houd jij?

“Eigenlijk van alles. Maar je maakt mij niet blij om bijvoorbeeld naar een hele plaat van dezelfde artiest te luisteren. Ik houd van diversiteit.”

Wat is jouw huidige situatie en hoe ziet de toekomst eruit?

“We hebben het heel erg druk momenteel. De agenda zit vol. Wij doen momenteel ook een bruidsshow in een hotel met zo’n vijf zalen. Drie zalen dus met de bruidsshow en een zaal met jazz-achtige muziek en een zaal met disco. We doen allerlei beurzen, De Postcode Loterij met Gaston Starreveld. De toekomst: veel werk, we blijven doorgaan.”

Foto: RvdZ.