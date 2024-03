Music in the Air (43): Geery Miedema-Smits

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Geery woont in ‘t Kloosterhof Aalsmeer en is een superfan van de Schotse zanger Marti Pellow en de band Wet Wet Wet, waar Marti ooit deel van uitmaakte.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Geery?

“Muziek is superbelangrijk voor mij! Het is mijn houvast. Als ik neerslachtig ben dan helpt het mij er weer bovenop.”

Wanneer werd jij je bewust van muziek?

“Toen ik een jaar of vier was. Ik was altijd met mijn vader aan het swingen op de muziek van de beroemde Amerikaanse rock-‘-roll zanger en pianist Jerry Lee Lewis.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door mijn vader. En de radio stond altijd aan bij ons thuis. Ik luisterde veel naar allerlei soorten muziek, vooral operette, klassiek, pop, en musicals.”

Bespeel je ook een instrument?

“Ik heb blokfluit en trompet gespeeld, maar nooit in een groep of zo. Mijn vader was een instructeur van blaasinstrumenten bij de fanfare in Wilnis (Viribus Unitis). Ik ging altijd graag mee met hem daarnaartoe.”

Heb je nog een leuke anekdote of een verhaal?

“Ik ben superfan van van Marti Pellow die in Wet Wet Wet heeft gezongen. Heb dus álle platen en cd’s van de zanger en de band. Ook een tatoeage!” Geery stroopt haar linkermouw op en laat trots de tatoeage zien met de drie W’s van Wet Wet Wet.

“In 2016 was ik bij ‘The Night at the Park festival’ in Den Haag (Zuiderpark), de vooravond van Parkpop dus, en daar traden toen o.a. Slade en Wet Wet Wet op. Ik zat bij de VIP-afdeling voor mindervalide mensen en Marti Pellow zag mij zwaaien en kwam toen naar mij toe. Ik had een pakje stroopwafels meegenomen, speciaal voor hem en gaf ik hem dat. Daarna samen op de foto!

Een ander leuk verhaal is over het Nederlandse ‘Bolland & Bolland’, waar ik sinds 1972 ook fan van ben. Toen ik 15 was ben ik naar de fanclubmeeting in Den Haag geweest met mijn moeder, ik mocht niet alleen en ook niet samen met mijn vriendin. Mijn moeder stelde toen voor om mee te gaan. Vond het vréselijk, welke tiener wil dit nou? Haha, maar we hebben een superleuke middag gehad en mijn moeder bleef op de achtergrond!”

Wat is jouw huidige situatie en hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik blijf lekker luisteren naar muziek, ook in de toekomst!”

Foto: Rein van der Zee.