Music in the Air (37): Fleur Buskermolen

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Hoewel Fleur Buskermolen uit Kudelstaart op de voorgrond staat als dirigente van het Gelegenheidskoor van de Katholiek kerk in Kudelstaart, hoeft zij niet per se in het middelpunt te staan, voor haar is het belangrijkste dat de mensen blij worden van muziek.

Wat betekent muziek voor jou, Fleur?

“Ik ben daar de hele dag mee bezig.”

Wanneer begon je met muziek?

“Op mijn achtste jaar ging ik op muziekles en leerde ik het notenschrift lezen. Toen het tijd was om een instrument te kiezen koos ik voor het elektronische orgel. Mijn ouders vonden dat niet zo’n goed idee omdat we destijds nog weinig ruimte hadden thuis om een orgel te plaatsen, ze hadden liever een kleiner instrument. Mijn leraar zei destijds tegen hen dat als ze het mij zouden weigeren, het dan qua muziek maken niets zou worden met mij, ik zou misschien wel afhaken, dus het orgel kwam er.

Op 12-jarige leeftijd begon ik met zingen in het Kudelstaartse Jongerenkoor en op mijn 14e ging ik daar op het orgel het koor begeleiden. Doordat de dirigente van het koor (Irma Zethof) voorstelde om net als zij schoolmuziek te gaan studeren op het conservatorium ben ik het vak ingerold. Zonder haar opmerking had ik dat waarschijnlijk nooit bedacht. Ik ging studeren op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Rond mijn 22e heb ik het dirigeerstokje van Irma overgenomen. Ik ben ook muziekles gaan geven op het Alkwin Kollege in Uithoorn, inmiddels al 25 jaar…”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door mijn vader, hij was altijd in de weer met zijn gitaar. Ik denk dat het thuis begonnen is.”

Bespeel je ook een instrument en waar?

“Ik speelde vroeger orgel maar tegenwoordig piano. Ik zing graag en ik speel een klein beetje drums en bas, net genoeg om mijn leerlingen de basis hiervan mee te geven. Als ze op school enthousiast worden gaan ze soms zelf op les om het verder onder de knie te krijgen. Ik heb vroeger ook nog trompet gespeeld in het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart.”

Heb je nog een bijzonder verhaal of anekdote?

“Ik heb mijn man René ontmoet bij het jongerenkoor. Toen we trouwden zong mijn mentorklas (de leerlingen waren toen een jaar of 13) na afloop een lied voor ons. Dat was een grote verrassing voor mij, heel bijzonder dat ze dat toen hebben gedaan.

Wat ik persoonlijk heel jammer vind is dat voor veel kinderen muziek maken van huis uit niet meer vanzelfsprekend is. Vroeger speelde de helft van mijn leerlingen een instrument, nu zijn dat er misschien nog 5 per klas. Na het opheffen van de muziekschool werd muziekles een stuk duurder en moest je harder op zoek naar een leraar. Gelukkig zijn er in Aalsmeer steeds meer mogelijkheden om toch weer iets met muziek te gaan doen en ik doe mijn best om leerlingen in de klas enthousiast te maken.

Met kerst heb ik het Gelegenheidskoor in de Katholieke Kerk in Kudelstaart weer gedirigeerd. Dit is een projectkoor dat wordt begeleid door een swingende band. Je kunt per project aan dit koor meedoen (meestal 3 repetities en dan een uitvoering) maar inmiddels er een behoorlijk vaste kern van rond de 40 mensen. En elke keer sluiten er ook weer nieuwe mensen aan, hartstikke leuk! Van zingen word je blij, dat geldt zowel voor het koor als voor mij!”

Wat is jouw huidige situatie en hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik ben nog steeds muziekdocent en dirigeer het Gelegenheidskoor en dat blijf ik lekker doen…”

Foto: Fleur dirigeert het Gelegenheidskoor in Kudelstaart. Foto aangeleverd door Fleur Buskermolen.