Music in the Air (35): Ingrid Hoffscholte

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Ingrid Hoffscholte (40) is opgegroeid met muziek. Ze woont samen met haar man en twee zonen in de Hornmeer en ging van jongs af aan al mee met haar ouders die in een orkest speelden. En dat doen zij nog steeds! Het is een soort familieaangelegenheid geworden, want Ingrid en ook haar zus Ellen maken muziek in datzelfde orkest (Aalsmeers Harmonie).

Wanneer wist je dat je de muziek in wilde?

“Mijn moeder speelt basklarinet en mijn vader baritonsaxofoon. Als kind zat ik soms zelfs tussen de orkestleden in bij een optreden. En ik wist toen ook al dat ik een instrument wilde gaan spelen. Daarnaast zat ik vroeger op ritmische gymnastiek, waar je een oefening met bijvoorbeeld hoepel op muziek doet. Nog weer later deed ik aan stijldansen, waar muziek natuurlijk ook een belangrijke rol speelde.”

Je bent muzikante in een orkest, kun je daar iets meer over vertellen?

“Vanaf mijn achtste speel ik klarinet, twee jaar later ben ik bij het jeugdorkest van Aalsmeers Harmonie gekomen en sinds mijn twaalfde speel ik bij het ‘grote’ orkest. Nog steeds dus, samen met mijn ouders en mijn zusje Ellen (en voorheen ook met mijn zusje Yvonne, maar zij is helaas gestopt). Ik vind het heerlijk om met een groep mensen muziek te maken: ik geniet van de muziek en het geeft me energie. We spelen veel verschillende stijlen, van klassiek tot filmmuziek en pop. Juist die afwisseling vind ik erg leuk. Soms speel ik ook in een projectorkest of in een ensemble als begeleiding van een koor.”

Ingrid is getrouwd, heeft twee kinderen en is in het dagelijks leven communicatieadviseur. Hoe combineer je een muzikale hobby met gezin en werk?

“Tja, dat is wel een uitdaging en vergt de nodige afstemming thuis. Op dinsdagavond ga ik altijd naar de repetitie van het orkest. Regelmatig zijn er concerten en dan komen mijn man en kinderen vaak luisteren. Het is soms wel even puzzelen, zeker omdat ik ook nog tennis en mijn man en kinderen ook zo hun werk en hobby’s hebben. Maar we komen er altijd wel uit en daar ben ik blij mee, want ik heb muziek ook echt nodig ter ontspanning. Als je muziek maakt, kun je niet aan andere dingen denken.”

Wat is jouw mooiste muziekherinnering?

“Dat is een lastige vraag! Ik heb zoveel mooie momenten als muzikant meegemaakt, maar ik kan ook erg genieten van het luisteren naar anderen.

Eén van mijn mooiste herinneringen is het concert van Aalsmeers Harmonie ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan, in de theaterzaal van de Studio’s. Op het programma stond ‘Adios Nonino’ en daarin heb ik toen op klarinet de solo mogen spelen (die heel beroemde van Carel Kraayenhof op bandoneon). Een prachtig nummer en heel gaaf om zo’n solo te spelen met begeleiding van het orkest voor een volle zaal.

Verder heb ik mooie herinneringen aan een van de eerste klassieke concerten in het Flower Art Museum. Topmusici Merel Vercammen (viool) en Joachim Eijlander (cello) speelden daar echt fantastisch. De setting is natuurlijk bijzonder en je zit er zo dicht op! Daar heb ik echt van genoten!

Mag ik tot slot nog een oproep doen? Aalsmeers Harmonie is een enthousiaste club muzikanten, maar nieuwe leden zijn altijd welkom! We zijn met name hard op zoek naar een drummer en bassist. Meer informatie over de harmonie en haar activiteiten vind je op: www.aalsmeersharmonie.nl

Foto aangeleverd (JL Photography).