Music in the Air (32): Merel Schrama

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Merel Schrama wilde het liefst zangeres worden maar uiteindelijk werd ze een professionele danseres.

Wat betekent muziek voor jou, Merel?

“Muziek is alles voor me. Betekent heel veel.”

Wanneer begon je met muziek?

“Al heel vroeg. Ik ‘ademde’ muziek (en nog steeds). Op mijn zesde kreeg ik pianoles en kwam ik op het Haarlems Kinderkoor waar ik ook zangles kreeg. Ik ging ook op dansles maar dat gaf nog geen match. Ik wilde graag zangeres worden, zoals Whitney Houston.”

Door wie ben je beïnvloed?

Door o.a. The Backstreet Boys, Britney Spears, The Spice Girls: de typische jaren 90 popgroepen en artiesten, zij beïnvloedden mijn manier van dansen. Vooral door de clips die ik zag waar in werd gedanst. Daardoor ging ik uiteindelijk ook dansen.”

Bespeel je instrumenten?

“Heel af en toe speel ik wel eens op de piano. Maar de focus ligt op dansen. Tien jaar geleden richtte ik een dansschool op in Aalsmeer en later startte ik ook een vestiging in Haarlem, Blackbird Dance Centre genaamd. Op de school in Aalsmeer zitten ongeveer 75 mensen. Ik verzorgde eerst alleen de lessen maar nu heb ik meerdere docenten. Ik maak álles, doe de choreografie. Ik houd me bezig met vele soorten dans: showdans, hip hop, modern, ballet, tapdansen. We doen optredens, revue en er is een eindvoorstelling met alle dansers. Er zijn selectiegroepen waarmee we optreden en er is ook een wedstrijdteam, we zijn één keer Nederlands kampioen geweest.”

Waarom de naam Blackbird ?

“Blackbird betekent Merel in het Engels. Het is mijn naam.”

Heb je nog een anekdote of een verhaal voor ons?

“Tijdens de coronacrisis konden wij natuurlijk niet meer live optreden en hebben we een online

danswedstrijd gedaan. Dit werd gefilmd en een jury beoordeelde ons en zo zijn we Nederlands kampioen geworden. We hebben ook in coronatijd een optreden verzorgd bij de Bloemenveiling in Aalsmeer, de Drive Through. Zo hadden wij drie plekken bij gebouwen op het veilingterrein uitgezocht waar we een dans uitvoerden van 20 minuten. Het publiek kwam met de auto kijken en ging toeterend van de ene voorstelling naar de naar de andere. Dat was heel leuk.”

Wat is jouw huidige situatie?

“Ik moet straks vanwege omstandigheden tijdelijk stoppen, gelukkig heb ik vervangers voor het lesgeven.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Van wat ik nu heb wil ik meer gaan maken. Ik wil iets betekenen met mijn dansschool voor anderen, iets dat ik kan overdragen met muziek en dans, dat men kan ervaren hoe ik mij voel als ik dans….”

Heb je wel eens last van podiumvrees?

“Nooit! Ik krijg een kick van optreden.. Het podium is mijn thuis.”

Website: Blackbird Dance Centre .

Fotografie: Teddy van Nimwegen | Bewerking : Rick McDonald.