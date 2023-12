Music in the Air (31): Gerard van den Broek

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Naast het bouwen, restaureren en verzamelen van gitaren speelt de in Kudelstaart wonende Gerard van den Broek ook nog in een band met een voorlopige naam ‘Unit Four’.

Wat betekent muziek voor jou Gerard en wanneer begon je er mee?

“Muziek is erg belangrijk voor mij. Als kind maakte ik al gitaartjes van karton. Op mijn negende kreeg ik een Spaanse gitaar en ging ik op de Gitaar Club in Bovenkerk waar ik ook les kreeg. Naast spelen zong ik er ook bij.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door o.a. Cliff Richard, The Shadows, Elvis, Chuck Berry en al die oude rock-‘n-roll artiesten.”

Bespeel je naast gitaar ook andere instrumenten?

“Ik zing en speel een beetje mandoline. Momenteel ben ik actief slaggitaar en zing ik in de band Unit Four, maar ook in het combo van het gelegenheidskoor van de St. Jan in Kudelstaart. Hiervoor heb ik in de Aalsmeerse bands ‘The Sounds’ (in de jaren 60) en in ‘de Klught’ gespeeld.”

Heb je nog leuke anekdotes?

“Met The Sounds zijn we ooit eens tijdens een optreden in een oud schoolgebouw door de vloer gezakt! Dat was in Nes aan de Amstel.

In die tijd trouwens namen we Top 40 nummers op met een bandrecorder en tijdens het repeteren draaiden wij de band af om de nummers na te kunnen spelen. Dat deden we keer op keer totdat we de nummers onder de knie hadden. We reden destijds met de band in een oud Volkswagenbusje terwijl niemand van ons toen een rijbewijs had! Met The Sounds speelden we op het ‘Starteiland’ in de Westeinderplas, waar we naartoe gingen in bootjes, met al onze instrumenten erin.”

Wat is je huidige situatie?

“Momenteel speel ik dus in een nieuwe formatie The Unit Four. We repeteren in mijn huis, de buren vinden dat goed… ” Gerard laat mij een zelfgebouwde gitaar zien waarvan de body een bierdop voorstelt. Ook heeft hij een zelfgebouwde plankgitaar, bekend van het model waarop Bo Diddley speelde.

“Ik verzamel gitaren, voornamelijk Duitse waarvan ik de meeste heb van het merk Höfner. Heb ook nog een Egmond ertussen zitten! Dat is een oud Nederlands merk. En ik bouw ook buizenversterkers, ‘klonen’ van Gibson en Fender uit de vijftiger jaren.”

Wat is jouw mooiste muziekherinnering?

“Dat is toch wel het nummer Bohemian Rhapsody van Queen.”

En de toekomst?

“Gewoon doorgaan met muziek maken en me bezighouden met gitaren en versterkers.”