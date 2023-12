Music in the Air (30): Harr Frederiks

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – In 1980 begon Harr Frederiks in de Zijdstraat ‘Snack & Koffiebar ALTHAR’. Het waren leuke tijden en hij leerde leuke Aalsmeerders kennen. “Tot op de dag van vandaag kom ik nog regelmatig mensen tegen in het dorp, of in de zaak van mijn zoon (Rixcar Autostore, Pontweg), waar ik leuke herinneringen mee deel. Aalsmeer draag ik in mijn hart mee…”, aldus de Amsterdammer.

Wat heb jij met muziek?

“Muziek is voor mij naast plezier en ontspanning ook pure emotie. Het herinnert me aan de vele mooie momenten en gebeurtenissen in mijn leven en brengt me weer terug in dat ene moment. Daarnaast geeft het me innerlijke kracht en rust, op die momenten dat het wel eens even wat minder gaat in het leven. Muziek deelt en heelt.”

Kom je uit en muzikale familie of is er iemand die jouw muziekvoorliefde heeft beïnvloed?

“Muziek speelde helaas geen rol van betekenis binnen mijn familie maar absoluut wel in mijn vriendenkring, omgeving en interesses. In mijn jeugd draaide ik plaatjes aan elkaar in verschillende buurthuizen, feestjes en kroegen in en rond Amsterdam. Was ook altijd aan het struinen bij Concerto en Boudisque op zoek naar nieuw geluid. Heb zelfs nog een tijdje gezongen in een bandje en enkele pogingen gedaan om het gitaarspel in mijn vingers te krijgen. Helaas had ik onvoldoende geduld en aanleg dus kon ik mijn droom om in de voetsporen van Keith Richards te treden wel afschrijven. Uiteindelijk heb ik zo’n kleine 20 jaar terug mijn plezier gevonden in het bespelen van slaginstrumenten, zoals de djembé, doundoun, taiko en hang. Van spelen tot lesgeven en van optredens op feesten tot allerlei workshops. Dat is echter sinds covid noodgedwongen gestopt en sindsdien moet de keukentafel het maar ontgelden, of ik neem de ‘hang’ (een slagwerkinstrument dat eruitziet als een soort hand-pan, red.) op schoot.”

Wat is jouw mooiste muziekherinnering?

“Dat zijn mijn eerste Stones-concert in de Rai in 1970 en mijn laatste (tot nu toe) in de Johan Cruijff Arena vorig jaar. ‘Stones Sixty’, een gedenkwaardig jubileum voor een rock-and-rollband. The Greatest ever! Voor mij persoonlijk ook een klein jubileumpje want het was mijn 10e concert van de Stones. Daarnaast vele mooie en indrukwekkende concerten gezien van Pink Floyd tot Deep Purple. En van Michael Jackson tot Otis Redding. Dus best wel breed georiënteerd op muzikaal gebied. Maar de Stones vertegenwoordigen voor mij een heel mensenleven met alle ups en downs. Zolang deze mannen nog op het podium staan, staat de tijd voor mij weer heel even stil!”

