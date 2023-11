Music in the Air (23): Gerdie Bakker￼

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De Aalsmeerse feestzangeres Gerdie Bakker vindt het leuk om mensen te entertainen. Ze treedt op een divers publiek maar voor ouderen zingt ze speciaal liedjes uit hun tijd.

Wat betekent muziek voor jou, Gerdie?

“Voor mij is muziek een uitlaatklep waar ik mijzelf heel prettig bij voel en waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Ik vind het heerlijk om mensen te entertainen.”

Wanneer begon je met muziek?

“Als kind al, op de lagere school zong ik, en in de kerk, vooral met kerst en pasen. Later deed ik mee aan talentenjachten. Tom Leeflang, de eigenaar van ‘The Shorts of London’ zag wat in mij. Iemand zei tegen me dat mijn stem erg geschikt was voor Nederlandse liedjes.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Door onder meer André Hazes senior, The Pointer Sisters, Elvis.”

Bespeel je een instrument?

“Nee, het is alleen zingen wat ik doe. Ik treed solo op met muziekbanden.”

Heb je nog een anekdote voor ons?

“Ik ben bezig om weer in het circuit te komen. Wil weer een uitlaatklep. Het begin is vaak moeilijk maar ik heb er zin in! Een lange tijd ben ik er – door omstandigheden – uit geweest maar onlangs heb ik weer wat optredens gedaan. Bijvoorbeeld tijdens het evenement ‘DownTown Ophelia’, op de braderie en in zorgcentrum ‘t Kloosterhof.”

Wat is je huidige situatie?

“Ik ga lekker door met zingen en nieuwe opnames maken.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Er komen volgend jaar in maart twee nieuwe singles uit, dat zijn covers, maar ik verklap nog niet de titels, die houd ik nog geheim. Ze komen dan ook op Spotify en worden ook ‘geplugd’.

Mijn producer is Lei de Bruijn van Royal Music Productions. Die maakt de singles-arrangementen in de studio.”

Benieuwd naar de singles? Nog even wachten… Wel kun je een kijkje nemen op de Facebookpagina van Gerdie Bakker.