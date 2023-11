Music in the Air (22): Leen Mulder

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De meeste mensen in Aalsmeer kennen Leen Mulder wel, maar intussen zijn er weer nieuwkomers bijgekomen in de gemeente, dus tijd om opnieuw kennis te maken met deze multi-instrumentalist.

Wat betekent muziek voor jou, Leen?

“Muziek is voor mij heel belangrijk, het is m’n werk en het maakt een groot deel uit van mijn leven, het heeft mij ook veel gebracht en door de muziek heb ik heel veel gezien in Nederland (gespeeld in 300 plaatsen) en o.a. opgetreden in Frankrijk en Duitsland.”

Wanneer werd je bewust van muziek en wanneer begon je er mee?

“Al heel jong. Ik denk toen ik zo’n tien/elf jaar was. Mijn ouders hadden altijd de radio aan.

Mijn zwager Leo speelde gitaar en was heel vaak ’s avonds op zijn gitaar aan het spelen en hij kon goed zingen.”

Door wie werd je beïnvloed?

“Door Frans Poptie, een Nederlandse violist, en door Joost Belinfante (violist van CCC INC.) en natuurlijk de Amerikaanse blue Grass violist Byran Berlin. Best grappig trouwens, een familielid van Poptie komt bij mij in de muziekwinkel.”

Welke muziekinstrumenten bespeel je?

“Een stuk of tien. Akoestische en elektrische gitaar, fiddle (viool), mandoline, mondharmonica, ukelele, bouzouki, mandola en diverse percussie-instrumenten.”

Je bent bekend geworden met de Hobo String Band, vertel eens een anekdote?

“Vijftig jaar al speel ik in de Hobo String Band, met zanger en gitarist Dick Kuin. Wij zijn de enige twee van de originele Hobo String Band uit 1969. Wat die anekdote betreft: We wonnen met de Hobo String Band een talentenjacht in Treslong Hillegom en de hoofdprijs was een televisieoptreden in ‘Haal het doek maar op’. De avond dat we op tv kwamen was het stil in Aalsmeer. Iedereen zat voor de buis. Daarna heeft de telefoon roodgloeiend gestaan! Voor optredens maar er waren ook mensen die alleen maar even belden om hallo te zeggen…

En imposant was het optreden tijdens het Vietnam festival in het Amsterdamse Bos. Er waren tussen de 50.000 en 100.000 bezoekers. Dat was echt indrukwekkend, net als het hoge podium waar ik nog bijna vanaf gevallen ben!”

Wat is jouw huidige situatie?

“Ik speel nog altijd fiddle en mandoline in de Hobo String Band en ik run de muziekwinkel in het Centrum van Aalsmeer. Allebei nog met veel plezier.”

Hoe ziet je toekomst eruit?

“Tja, ik hoop nog lang te kunnen spelen en naar optredens (mits niet te hard!) van andere bands te gaan en ik hoop nog een groot aantal jaren muzikanten te helpen aan muziekinstrumenten en accessoires en advies te geven in mijn muziekwinkel.”

Wat zou je geworden zijn als je niet door was gegaan in de muziek?

Leen hoeft niet lang na te denken… “Elektronicus. Ik heb daar al mijn papieren voor gehaald.”