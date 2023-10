Music in the Air (20) Lotte de Waal

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Lotte is zangeres bij de band Outlaw Queen die onlangs optrad in cultureel café Bacchus te Aalsmeer. ‘Never give up!’ is haar motto.

Wat betekent muziek voor jou, Lotte?

“Muziek betekent voor mij heel veel, het is een uitlaatklep en een manier van verbinding vinden met mensen. Vooral een gevoel van herkenning, begrip en comfort vinden in artiesten en songs die ik beluister maar ook de songs die ik zelf schrijf.”

Wanneer begon je met muziek?

“Het begon toen ik ‘gedwongen’ moest zingen tijdens mijn groep 8 musical in

2012, haha. Daarna ben ik op zangles gegaan. Daar werd ik eigenlijk niet echt positief gemotiveerd dus toen ben ik weer een jaartje gestopt. Vanaf 2015 heb ik zangles weer opgepakt en begon ik met het zingen in bands.”

Door wie ben jij beïnvloed?

“Verschillende artiesten! Ik luister vooral alternatieve rock en folkmuziek (echt twee uitersten). Ik ben enorm geïnspireerd door Hayley Williams (leadzangeres van de band Paramore), zowel hoe ze zingt als hoe ze zich verhoudt op het podium. Ook Phoebe Bridgers is een inspiratie, haar manier van schrijven en de manier waarop ze haar songs overbrengt vind ik echt prachtig.”

Bespeel je muziekinstrumenten?

“Ja, gitaar en piano.”

Vertel eens iets over de band(s) waarin je zingt?

“‘Outlaw Queen’, dat is echt mijn focus en samen met die jongens doen we ons uiterste best om het zo ver mogelijk te schoppen. Daarnaast zit ik in een akoestisch duo genaamd ‘Colourful Minds’ en zing ik in een aantal partybands waaronder ‘VIVID’.”

Heb je nog iets opmerkelijks voor ons?

“Never give up! Toen ik begon heeft mijn zanglerares van toen me de deur gewezen omdat ze vond dat ze niet verder kwam met me. Je moet gewoon de juiste mensen om je heen verzamelen die de juiste kennis hebben, want vijf jaar later werd ik aangenomen op een muziekopleiding en nu ben ik afgestudeerd muzikant/zangeres.”

Wat is je huidige situatie?

“Ik ben dus net afgestudeerd van een muziekopleiding in Amsterdam, genaamd PACT+Muziek. Ik heb meerdere malen in de Melkweg mogen spelen, de krant Het parool besteedde aandacht aan ons en momenteel ben ik veel bezig met optreden, vooral met Outlaw Queen. Daarnaast boek ik bands voor de talentontwikkeling avonden in Poppodium C in Hoofddorp, waaronder de evenementen Springplank & Frisse Duyck (samen met Kay Koopmans).”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Ik ben vooral graag veel bezig in de muziekindustrie, dus graag ga ik door met het boeken van muziekgroepen. Het liefste blijf ik lekker bezig met alle bands en optreden. Outlaw Queen vooral natuurlijk. Gelukkig hebben we leuke plannen voor het aankomende jaar dus met een beetje geluk komt dat goed!”

Lotte met haar band in Bacchus (foto: Rein van der Zee).