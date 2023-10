Music in the Air (17): John Butot

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Rock-‘n-roll en windsurfen zijn de passies van de Aalsmeerse muzikant John Butot die in de Aalsmeerse band Johnny en de Surfers op de sax blaast.

Wat betekent muziek voor jou, John?

“Muziek betekent voor mij genieten, plezier en dansen. Op mijn 17e ben ik begonnen met rock-‘n-rolldansen nadat ik mijn neef had zien dansen in een programma op de televisie. Het plezier, het dansen en de muziek trokken mij enorm aan. Ik heb les gehad in Leeuwarden en in Den Haag en werd er heel fanatiek in.”

Wanneer begon je met muziek?

“Ik verhuisde rond 1990 naar het westen van het land waar je veel van die rock-’n-roll dansfeesten had met live bands en dames met petticoats. Tijdens die feesten raakte ik meer en meer verliefd op het geluid van de scheurende saxofoons. Al snel had ik contact met een van de saxofonisten van mijn favoriete band ‘De Spotlights’ en vroeg ik hem of ik daar ook les in kon krijgen. Ik heb toen mijn eerste saxofoon gekocht waar ik nu nog op speel. Ik kreeg elke week les en sloot me ook aan bij een muziek schoolband waar je dan samen leert spelen. Mijn favoriete band kreeg op een gegeven moment onderling ruzie, nieuwe bandleden werden gezocht en zo ben ik er dus bij gekomen.”

Door wie ben je beïnvloed?

“Ik heb in al die dansjaren natuurlijk een breed scala aan muziekstijlen gehoord. Van rockabilly, rock-’n-roll, jump ’n jive, en rhythm and blues. Artiesten die mij hebben beïnvloed zijn bijvoorbeeld Fats Domino, Joe Turner, Elvis Presley, The Blues Brothers, Louis Prima, The Jive Aces en King Pleasure. Later ben ik ook Lindy Hop gaan dansen waardoor ik de swingende jazzmuziek ontdekte van Ruth Brown, Nat King Cole, Frank Sinatra en Ella Fitzgerald.”

Speel je in een band?

“Ik heb sinds 5 jaar mijn eigen Aalsmeerse band: Johnny en de Surfers en we spelen nu al mijn favoriete muziek waar ik vroeger op danste. Ik windsurf zelf hier op de Westeinder en ons eerste optreden was bij de surfclub bij de watertoren in Aalsmeer. Zo werd de naam van de band dus spontaan geboren.”

En de toekomst?

“ Een lang verwachte wens gaat binnenkort in vervulling. We staan zondag 7 januari op een feest van GEL in Amsterdam. GEL is de grootste rock-’n-roll dansvereniging van Nederland. Fantastisch, een hele zaal vol met rock-’n-rolldansers die op onze muziek dansen, superleuk! Ik ga natuurlijk in onze pauze ook even een dansje maken op het feest!” Meer over deze band op www.johnnyendesurfers.nl

Foto: John in het midden (met saxofoon) van zijn band Johnny en de Surfers.