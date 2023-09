Music in the Air (14): Dorine Strampel-Been

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Dorine Strampel-Been is nu Aalsmeerse maar werd geboren in Amersfoort. Dorine heeft een oudere broer en een tweelingzus, vader was rozenkweker moeder verzorgde de kinderen en het huishouden en deed daarnaast de boekhouding van de kwekerij. Ze heeft twee “ontzettend lieve en leuke puberzoons van bijna 14 en 16 en ben getrouwd met de leukste, grappigste en liefste man uit Aalsmeer”, zegt ze enthousiast. De 46-jarige Dorine werkt bij KLM en daarnaast is zij een van de zes organisatoren van Feestweek Aalsmeer. Daar ligt de link naar muziek.

Dorine, vertel eens, wat doet muziek met jou?

“Muziek betekende vroeger niet zo heel veel, althans, ik stond daar niet zo bij stil. Pas sinds ik met Dave samen ben, heeft muziek een heel andere betekenis. Dave heeft wel altijd veel met muziek gehad, omdat hij er van jongs af aan in werkte. Toen Dave en ik verliefd op elkaar werden, nu bijna 11 jaar geleden, gaf hij mij cd’tjes met muzieknummers erop waarmee hij zijn gevoel blootgaf. We hebben ook bepaalde nummers uit die tijd, en als we die horen, halen die ons gevoel en onze emotie van toen weer helemaal terug, inclusief bijbehorende kriebels!”

Dat is romantisch…! Speel je zelf muziek, kom je uit een muzikaal gezin?

“Ik kom niet echt uit een muzikaal gezin. Althans, niet in de zin dat we instrumenten bespeelden. Mijn moeder deed ons alle drie op pianoles en ondernam zelf ook een poging. Mijn broer bleek het meeste talent te hebben en speelde wel aardig. Maar mijn moeder, zus en ik hadden er niet zo veel gevoel voor helaas. Dus nee, een instrument bespeel ik niet en heb ook niet echt die interesse.”

Dan de Feestweek. Daarin een uitgebreid muzikaal programma, bepaal jij dat ook mede?

“Het artiestenprogramma wordt voor het grootste gedeelte bepaald door Dave en medebestuurslid Roland. Zij zijn beiden het beste thuis in ‘whats hot and whats not’. Daarbij wordt gekeken naar de doelgroep van de avond en wat Aalsmeer leuk vindt (wat onze inschatting daarin is). En dat is soms nog best lastig, want je moet bijna een jaar van tevoren gaan nadenken over je artiestenprogramma voor het jaar eróp. Maar… elk jaar komt het weer goed en zetten we een prachtige line-up neer.”

Tot slot: heb je nog een leuke (Feestweek)muziek-anekdote?

“De ultieme Feestweek-muziek-anekdote is de plaat van Eva Simons en Will I am – this is love. Een van de bijzondere platen die Dave mij gaf, toen we verliefd werden. We kennen elkaar vanuit de Feestweek, werden head over heels verliefd in de Feestweek, Dave heeft mij ten huwelijk gevraagd in de Feestweek en we zijn getrouwd tijdens de Feestweek in de feesttent! Deze plaat herinnert ons aan elke minuut van die jaren.

En ’s avonds, op ons bruiloftsfeest, heb ik een flashmob gedaan, op deze plaat, volledig tot verrassing van Dave. Het is zo ‘niets voor mij’ om in de schijnwerpers te staan en dansen kan ik ook niet goed, maar om dit te doen, met hulp van lieve vriendinnen, was te gek!

‘Nobody puts Baby in a corner’, dat is wat ik toen dacht: een zin uit de film Dirty Dancing, vlak voor Johnny en Baby hun einddans gaan doen, op mijn allergrootste quilty pleasure nummer ever: Time of my Life.”

Foto: aangeleverd.