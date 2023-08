Music in the Air (10): Petra Bol

Door Rein van der zee

Aalsmeer – Dit keer vertelt Petra Bol over haar muziek-leven.

Wat doet muziek met jou en hoe belangrijk is het voor je?

“Muziek loopt als een rode draad door mijn leven, het is mijn grootste hobby, het heeft ook altijd meegelopen in verschillende fasen in mijn leven. Het is een ontwikkeling in mezelf door de diversiteit, zo begon ik eerst naar gewone popmuziek te luisteren maar al snel kreeg ik meer een voorkeur voor wat alternatieveren soorten. Ik hou juist van het ongepolijste in de muziek. Ik kan van een bepaalde band in het begin helemaal weg zijn maar als die groep steeds commerciëler wordt en een gladdere productie krijgt dan haak ik af. Heb een brede muzieksmaak, hou alleen niet van heavy metal en jazz.”

Wanneer begon jij met muziek en wie heeft jou beïnvloed?

“Toen ik nog een kind was kwamen we vaak logeren bij mijn grootouders en luisterde ik veel naar mijn opa. Hij speelde mondharmonica en zong schlagers en allerlei levensliedjes, zeg maar de ‘smartlappen’, daardoor hou ik ook nog steeds van het Nederlandse lied zoals van bijvoorbeeld van André Hazes. In de auto van mijn ouders werden er ook altijd Hollandse liedjes gedraaid en gezongen met teksten die mij raakten. Toen begon de liefde voor muziek dus.

In de pubertijd luisterde ik vaak naar Het Klein Orkest en toen ik 14, 15 jaar was ging ik stappen in Lions Disco en naar de Oude Veiling. In die tijd ontstonden er nieuwe stromingen zoals ska, reggae, punk en new wave en gothic, met groepen zoals The Police, The Cure en Doe Maar. Dat was in de jaren 80 en ik vond de alternatieve muziek het leukst, dat tegendraadse, zo ben ikzelf ook, ik wilde nooit in het gareel lopen, niet met de massa meedoen… En daarna kwam de housemuziek in op gang en dat vond ik geweldig, en ging naar allerlei clubs in de stad zoals Roxy en Mazzo, The Stalker en ik bezocht ook illegale housefeesten. Toen ik 25 was zong ik een aantal jaar in een Aalsmeerse rockband als achtergrondzangeres. Ik was toen ook al moeder en later ben ik een eigen zaak begonnen, waardoor ik dat zingen niet meer kon combineren. Dat heb ik vaak ondervonden, door tijdgebrek vanwege mijn werk kon ik mijn hobby muziek moeilijk uitoefenen.”

Bespeel je ook een muziekinstrument?

“Toen ik tien jaar was kreeg ik pianoles maar na een paar jaar stond die nutteloos in de huiskamer. Ik speel ook djembé, dat is een vaastrommel afkomstig uit West-Afrika, ik volgde ook lessen. Maar mijn grootste muzikale wens was leren gitaar spelen, en op mijn 50ste ben ik op les gegaan, maar vanwege mijn werkzaamheden als kapster had ik te weinig tijd om te oefenen.”

En nu?

“Door de coronacrisis kon ik niet verder werken in mijn kapperszaak, die moest dicht. Er kwam een ommekeer in mijn leven. Ik wilde iets voor mijzelf, wilde weer aan muziek gaan doen en gaan zingen, in een popkoor: Soundsation. Vroeger wilde ik al zingen in een popkoor, maar, ik was die stoere, wilde meid en dat kon natuurlijk niet! Nu merk ik dat ik naarmate ik ouder word toch wat rustiger ben geworden. Toch blijf ik concerten bezoeken: we zijn ook nog een keer bij een optreden geweest van André Rieu. Dat ontroerde mij heel erg, de tranen stroomden over mijn wangen, muziek kan zo ontroeren…”

En vooruitkijkend?

“Volop werk maar ik blijf nu mijn hobby muziek uitoefenen, zingen bij Soundsation. Ik zit ook bij een popquiz-clubje en af en toe volg ik een workshop djembé en ik ga de gitaar ook weer oppakken. Verder natuurlijk naar concerten en bandjes kijken.”

