Müller’s Multi Moorkop: Trakteren = doneren

Aalsmeer – Doneren aan stichting Kinderen Kankervrij én heerlijk trakteren? Dat kan, in 2013 bedacht Sven Müller van de Aalsmeerse banketbakkerij Müller een actie waarbij het kopen van een Moorkop resulteert in een donatie aan KiKa. De Müller’s Multi Moorkop.

In de week van maandag 3 tot en met zaterdag 8 februari draait het ook dit jaar weer om Müller’s Multi Moorkoppen! Zes dagen lang zoveel mogelijk MmMoorkoppen verkopen waarbij van iedere MmMoorkop 50 eurocent gedoneerd wordt aan Kika.

Achtste editie

De eerste editie is door het Aalsmeerse installatiebedrijf P.Hoekwater B.V. een trend gezet; een grote hoeveelheid MmMoorkoppen kopen en deze direct weer schenken aan een goed doel/stichting. Dit goede voorbeeld werd door veel bedrijven gevolgd wat resulteeerde in het fantastische aantal van 13.596 stuks in 2019.

‘Muurtjes’ bouwen

Uiteraard is het streven om het aantal jaarlijks te overtreffen en hiermee de donatie aan Kika te verhogen. Voor de achtste editie is hiermee al een mooie start gemaakt door een gezamenlijke traktatie aan de 2816 medewerkers van het Antoni Van Leeuwenhoek ziekenhuis. Door het kopen van een ‘steentje’, welke 22 Müller’s Multi Moorkoppen vertegenwoordigen, kon een ieder z’n steentje bijdragen. De ‘muur’ met steentjes voor het AVL was binnen 3 weken volledig gevuld en in navolging van dit succes wordt er nog een ‘muur’ gebouwd. Dit maal voor het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. De totaal 1870 medewerkers zijn opgedeeld in 170 steentjes welke ieder 11 MmMoorkoppen vertegenwoordigen. Inmiddels zijn de eerste steentjes verkocht en hoopt Sven Müller met nog een kleine week te gaan ook deze muur vol te kunnen bouwen en zo weer een prachtige organisatie te trakteren.

Smullen voor KiKa

Ook de lokale zorgcentra, stichting Ons Tweede thuis en Amstelland ziekenhuis worden door diverse Aalsmeerse bedrijven getrakteerd. Maar natuurlijk is de Müller’s Multi Moorkop het beste excuus om goede voornemens over boord te gooien en te smullen voor KiKa! Dus, trakteren van 3 tot en met 8 februari op MmMoorkoppen!

Waarom Müller’s Multi Moorkop? Omdat de moorkop een multifunctioneel doel heeft: Trakteren en doneren én omdat deze actie wordt ondersteund door Multi Supplies B.V. door middel van het verspreiden en beschikbaar stellen van de flyers, banners en posters.