MS Fonds zoekt in Aalsmeer collectanten

Aalsmeer – Van 16 tot en met 21 november vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. De stichting is hard op zoek naar collectanten in Aalsmeer. Help mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS).

Anders dan anders

Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover is te vinden op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar collecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002, na een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. De impact op het gezin was groot. “Hij was 52 en een sterke en ondernemende man. Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en kan nog maar een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een proces. Als partner kun je je machteloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik het gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.”

Onderzoek

De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil!

Foto: Lia collecteert al tien jaar voor MS.