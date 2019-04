Aalsmeer – Maandag 29 april omstreeks half vijf in de middag is aan de Machineweg een motorrijder gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een personenauto.

Volgens een omstander sloeg de auto af naar een oprit bij een woning toen de motorrijder achterop de auto botste.

Een ambulance is voor de motorrijder ter plaatse gekomen. De motorrijder is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

Foto: VTF – Laurens Niezen