Topactie: Stroopwafels voor Living Memories

Kudelstaart – De leerlingen van de groepen 7 van de Antoniusschool in Kudelstaart hebben maar liefst 2.029,80 euro opgehaald voor Stichting Living Memories. Ze gingen in hun woonplaats langs de deuren om pakjes stroopwafels te verkopen. Een zeer geslaagde actie.

Stichting Living Memories is gevestigd in Aalsmeer en maakt videoportretten van kinderen tot 18 jaar die gaan overlijden aan een ziekte. Als blijvende herinnering voor hun ouders, broertjes en zusjes. De Antoniusschool kwam een aantal maanden geleden in aanraking met de stichting toen een video werd gemaakt van Owen uit Kudelstaart. Zijn broers Dylan en Finn zitten op de Antoniusschool. Owen overleed begin februari, op bijna 2-jarige leeftijd.

Op dinsdagmiddag 21 mei overhandigden de kinderen van de groepen 7 op het schoolplein hun cheque aan Marguerite Gorter uit Amstelveen. Marguerite is de moeder van Olivier. Ook hij werd door Stichting Living Memories op beeld vastgelegd. Olivier overleed in december, toen hij zeven maanden was. Marguerite kent het werk van de stichting daardoor als geen ander en zet zich nu in als ambassadeur.

Alles over het werk van Stichting is te vinden op de website stichtinglivingmemories.nl.

Foto: Twee leerlingen van groep 7 en Marguerite Gorter, ambassadeur van de Stichting Living Memories.